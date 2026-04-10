ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Я бы этого не допустил": Красюк раскрыл роль денег в решении Усика драться с Верховеном в Египте

13:13 10.04.2026 Пт
2 мин
Бывший промоутер чемпиона сделал тревожное заявление о будущем Усика
aimg Андрей Костенко
"Я бы этого не допустил": Красюк раскрыл роль денег в решении Усика драться с Верховеном в Египте

Предстоящий поединок Александра Усика против звезды кикбоксинга Рико Верховена продолжает собирать неоднозначные отзывы в экспертной среде. Бывший промоутер украинца Александр Красюк откровенно раскритиковал это решение, намекнув, что финансовая выгода взяла верх над спортивной логикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Красюка в интервью TalkSport.

Деньги против наследия: версия Красюка

Глава K2 Promotions убежден, что поединок в Египте не несет спортивной ценности для Усика. Красюк отметил: если бы он до сих пор отвечал за стратегию бойца, этот бой никогда бы не получил "зеленый свет".

"Это прозвучит странно, но если бы я остался в команде Усика, то бой с Рико не состоялся бы. Понимаю, что для Александра и его команды в этом поединке есть финансовый смысл. Именно поэтому они согласились. Но я бы этого не допустил", - подчеркнул промоутер.

По словам Красюка, он бы настаивал на том, чтобы Усик повесил перчатки на гвоздь сразу после триумфального реванша с Тайсоном Фьюри.

Александр Усик и Александр Красюк (фото: instagram.com/alex.krassyuk)

"Ему больше нечего доказывать"

Промоутер считает, что украинский боксер уже достиг всех возможных вершин, а дальнейшие выступления лишь распыляют его величие.

"Он достиг всего, чего только можно достичь. Он заработал столько денег, о скольких мог разве что мечтать. Он - национальный герой в Украине. Он хорошо известен во всем мире. Ему больше нечего доказывать. Поэтому ему стоило завершить карьеру и перейти к следующему этапу своей жизни", - добавил Красюк.

Что известно о бое Усик - Верховен

Несмотря на критику, подготовка к неординарному поединку продолжается. Встреча украинского боксера и титулованного кикбоксера запланирована на 23 мая. Местом проведения станет легендарный город Гиза в Египте - на фоне больших пирамид.

Поединок будет иметь статус добровольной защиты титула WBC. Трансляция состоится на стриминговом сервисе DAZN.

Ранее объявили полный андеркард супербоя Усик - Верховен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бокс Александр Усик
Новости
Аналитика
