Мама Jerry Heil не сдержала эмоций после поражения дочери в Нацотборе: "Это была подстава"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram родного человека артистки.

Певицу еще до финала называли одной из главных претенденток на победу, однако по итогам голосования она не смогла занять первое место.

После завершения шоу Jerry Heil обратила внимание на технические недостатки трансляции: в телеверсии зрители не увидели ключевой элемент ее сценического номера.

Ситуацию также обострила реакция в соцсетях на призыв члена жюри Русланы поддержать группу LELÉKA, что вызвало дискуссии о возможной предвзятости конкурса.

На фоне обсуждений Людмила Шемаева решила не молчать. В соцсетях она опубликовала эмоциональное сообщение, в котором поддержала дочь и выразила недоверие к прозрачности Нацотбора.

Мама Jerry Heil сделала заявление после поражения дочери в Нацотборе (скриншот)

По ее словам, настоящим признанием для Jerry Heil являются не официальные результаты, а поддержка большого количества слушателей, подтверждением чего стал приз от еврофанов.

"Доченька наша, ты лучшая. Эта награда выше любого "Евровидения", потому что за тебя болеют тысячи живых людей, и мы очень благодарны им за это. А в голосовании на нацотборе, в том, как транслировался сам номер, как подавался звук, я что-то совсем разуверилась. Такое ощущение, что это действительно была подстава, как и пишут об этом многие люди. Для чего это было сделано - знает только тот, кто это задумал. Но все, что ни делается, - к лучшему. На все воля Божья", - высказалась мама артистки.

Результаты Нацотбора на "Евровидение 2026"

Украину на юбилейном 70-м песенном конкурсе "Евровидение" представит певица LELÉKA.

В финале Нацотбора 35-летняя артистка получила максимальные 20 баллов.

Зрительское голосование во время Нацотбора на "Евровидение-2026" происходило в двух форматах - через мобильное приложение "Дія" и с помощью SMS. Официальные результаты обнародовало Общественное вещание.

Во время прямого эфира в приложении "Дія" свои голоса отдали 208 391 украинец. Наибольшую поддержку пользователей получила группа LELÉKA - 54 830 голосов, что составляет 26,311% от общего количества.

Второе место по количеству голосов заняла LAUD - 35 189 голосов (16,886%), третье - Jerry Heil с результатом 33 034 голоса (15,852%).

Результаты голосования Нацотбора (скриншот)

Далее в рейтинге разместились:

KHAYAT - 17 144 голоса (8,227%)

Mr. Vel - 15 809 (7,586%)

The Elliens - 14 363 (6,892%)

Molodi - 12 400 (5,95%)

Monokate - 11 963 (5,741%)

Valeriya Force - 7 928 (3,804%)

ЩукаРиба - 5 731 (2,75%)

Отдельно проходило SMS-голосование, в котором приняли участие 19 209 зрителей. И здесь первое место также получила LELÉKA - 5 220 голосов (27,17%).

Jerry Heil и LAUD показали почти одинаковые результаты - 2 687 голосов (13,99%) и 2 674 голоса (13,92%) соответственно.

Результаты SMS-голосования распределились так:

KHAYAT - 1 863 голоса (9,7%)

Mr. Vel - 1 713 (8,92%)

The Elliens - 1 640 (8,54%)

Molodi - 1 115 (5,8%)

Monokate - 939 (4,89%)

ЩукаРиба - 715 (3,72%)

Valeriya Force - 643 (3,35%)

По итогам обоих форматов голосования победительницей Нацотбора-2026 стала LELÉKA.

Коллектив получил кубок от Общественного вещания и право представлять Украину на "Евровидении-2026", которое состоится в Вене 12, 14 и 16 мая.