Лилия Ребрик рассказала, как поддерживает "огонек" в отношениях после 13 лет брака
Актриса Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий вместе уже более 13 лет. Все эти годы паре удается сохранять идиллию несмотря на постоянный поиск публики ссор между ними или кризисов.
Какими правилами руководствуются супруги Диких, Лилия рассказала в интервью РБК-Украина.
Секреты супругов Ребрик и Дикого
Лилия призналась, что они с Андреем имеют четкую договоренность, которая помогает избегать эмоциональных решений в моменты недоразумений. Пара никогда не использует угрозы разрывом как аргумент в споре.
"Мы договорились, что ни в одной непонятной ситуации не говорим слово "развод". Если кто-то уже скажет, значит что-то должно быть. Я знаю пары, которые бросают этим словом направо-налево, но мы для себя выбрали другую тональность", - делится Ребрик.
По словам ведущей, из-за ее эмоциональной и энергозатратной профессии, дома она всегда искала "штиля". И именно Андрей стал тем человеком, который обеспечил этот покой.
Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Мы не ссоримся. Мы умеем говорить, договариваться и допускать мнение другого. Когда у тебя нет цели самоутверждаться за счет партнера, это превращается в совместную упряжку", - говорит звезда.
Лилия шутит, что с появлением третьей дочери их романтические свидания превратились в настоящий квест. Супругам приходится буквально "прятаться" от детей, чтобы побыть наедине хотя бы несколько минут.
"Мы реально как те подростки. У нас до сих пор есть огонек в отношениях. Сейчас с тремя детьми - это вообще квест побыть где-то вдвоем, уединиться. Потому что в какой-то момент Адель может просто зайти в комнату и сказать: "Ку-ку". Но мы относимся к этому с юмором", - рассказывает Лилия.
Ведущая уверена: секрет счастья - в совместных мечтах и отсутствии желания тратить драгоценное время на конфликты.
