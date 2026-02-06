ua en ru
Лилия Ребрик рассекретила необычный ритуал, который спасает ее отношения с детьми и мужем

Пятница 06 февраля 2026 14:33
UA EN RU
Лилия Ребрик и Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

Лилия Ребрик воспитывает трех дочерей и активно работает, однако всегда находит время на личное общение с каждым членом семьи. Звезда рассказала о своей авторской практике "свиданий", которая помогает ей не терять связь с близкими.

Своим особым ритуалом она поделилась в интервью РБК-Украина.

Несмотря на плотный график, Лилия отказалась от "погони за успехом" в пользу эмоционального комфорта.

Ее главный секрет - короткие, но регулярные встречи с мужем и детьми, которые она называет "свиданиями-пятиминутками".

"Мне нравится совмещать несовместимое. Когда у тебя есть всего пять свободных минут, ты звонишь и думаешь, где и с кем можешь пересечься: или с мужем, или с кем-то из детей. Это моя отдушина. В одиночестве мне хватает времени за рулем, а дома я хочу быть с ними", - поделилась ведущая.

Особое внимание Ребрик уделяет индивидуальному общению с каждой дочкой отдельно.

Лилия Ребрик рассекретила необычный ритуал, который спасает ее отношения с детьми и мужемЛилия Ребрик с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая убеждена: когда родители говорят с детьми "через призму всех", они теряют настоящую личность ребенка.

"Мы не замечаем, как начинаем общаться с мужем только через детей. Поэтому я практикую свидания с детьми по одному. Когда ты с ребенком наедине, он открывается совсем иначе. Это такой кайф!", - рассказала Лилия.

Конфликт поколений и "дух противоречия" Больше всего звезду сейчас удивляет старшая дочь Диана, которой исполнилось 13 лет.

По словам мамы, подростковый возраст принес в их общение новые вызовы.

"Мне с ней так интересно! Она леди с виду, но в ней живет настоящий дух противоречия, она против системы. Иногда Диана задает такие вопросы, что загоняет меня в тупик. Мне порой не хватает базы, чтобы ответить или смотивировать ее", - откровенно призналась артистка.

Ведущая призывает всех родителей не ставить жизнь на паузу и находить время на такие "пятиминутки", чтобы не потерять эмоциональную близость в семье.

Лилия Ребрик Звезды шоу-бизнеса Дети
