Как дети Лилии Ребрик переживают войну: телеведущая поделилась опытом семьи

Пятница 06 февраля 2026 11:35
Как дети Лилии Ребрик переживают войну: телеведущая поделилась опытом семьи Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущая и многодетная мать Лилия Ребрик откровенно поделилась, как ее дочери переживают полномасштабную войну.

Личными переживаниями она поделилась в интервью РБК-Украина.

Как дети Лилии Ребрик реагируют на войну

Лилия вспоминает, что самым тяжелым для нее стали не бытовые трудности, а изменение приоритетов у детей. Вместо игрушек дочери начали интересоваться вопросами жизни и смерти.

"Мне было так грустно, когда Поля не просила привезти ей какую-то игрушку. Она спрашивала, не убьют ли нас там. Хотелось, чтобы дети игрушки заказывали, а не такие темы поднимали. Они часто спрашивают, почему в реальности побеждает зло, если в сказках всегда наоборот", - признается ведущая.

Одним из самых страшных моментов стал обстрел Киева, когда семья находилась на 22-м этаже. Тогда маленькая Полина напомнила маме о ее обещании.

Как дети Лилии Ребрик переживают войну: телеведущая поделилась опытом семьиЛилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Она очень плакала и говорила: "Мам, ну ты же обещала, что нас война не застанет". Я ответила, что обещала сделать все возможное", - делится Ребрик.

Война повлияла и на творческий путь старшей дочери Дианы. Профессиональная танцовщица, которая с детства жила паркетом, после начала вторжения закрылась в себе.

"Она не говорила, что это не ко времени, но говорила: "Я не могу". Танцевальная студия распалась, многие уехали за границу. Мне было очень обидно, потому что дети должны мечтать и заниматься любимым делом", - рассказывает Лилия.

Сейчас семья Ребрик живет за городом, стараясь создать для детей максимально безопасные условия.

Лилия Ребрик Война в Украине Звезды шоу-бизнеса Дети
