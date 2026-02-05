ua en ru
Пошла против воли родителей: Лилия Ребрик призналась, от чего отказалась ради актерства

Четверг 05 февраля 2026 17:06
UA EN RU
Пошла против воли родителей: Лилия Ребрик призналась, от чего отказалась ради актерства Лилия Ребрик (фото: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик могла связать свою жизнь с медициной.

В интервью РБК-Украина звезда впервые рассказала, как пошла против воли родителей и планов на "стабильное" будущее.

Как Лилия Ребрик выбрала стать актрисой

По словам Лилии, ее воспитывали так, что каждый шаг должен был быть спланированным. Будучи отличницей, она серьезно готовилась к поступлению в медицинский университет и уже имела четкую учебную программу. Однако случайное объявление по радио о наборе на актерские курсы изменило все.

"Я представила, что всю жизнь должна ходить в белом халатике, в шапочке, в маске... И я, которая всегда любила стихи, поняла, что хочу туда, о чем услышала по радио. Это было мое первое сознательное решение против системы, по зову сердца", - вспоминает ведущая.

Родители звезды сначала скептически отнеслись к такому выбору, надеясь, что дочь не сдаст экзамены и таки поступит в "нормальный" ВУЗ. Однако Лилия поступила с первой попытки, или, как говорит ее дочь, - "с первого успеха".

Несмотря на осуществленную мечту о "красных дорожках", Ребрик предостерегает девушек, которые только планируют стать актрисами. Она отмечает, что эта профессия требует полной самоотдачи.

"На самом деле это огромный труд, профессия, в которой ты не принадлежишь себе. Ты не имеешь права даже заболеть по-человечески и взять больничный, потому что у тебя спектакль, эфир, съемки. Ты себе не принадлежишь", - добавляет Лилия.

В то же время актриса уверена: именно этот путь дал ей возможность раскрыть свою уникальность и научил мечтать смело.

