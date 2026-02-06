ua en ru
Пт, 06 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Лілія Ребрик розповіла, як підтримує "вогник" у стосунках після 13 років шлюбу

П'ятниця 06 лютого 2026 20:27
UA EN RU
Лілія Ребрик розповіла, як підтримує "вогник" у стосунках після 13 років шлюбу Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Іванна Пашкевич

Акторка Лілія Ребрик та хореограф Андрій Дикий разом уже понад 13 років. Усі ці роки парі вдається зберігати ідилію попри постійний пошук публіки сварок між ними чи криз.

Якими правилами керується подружжя Диких, Лілія розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Лілія Ребрик розсекретила незвичний ритуал, який рятує її стосунки з дітьми та чоловіком

Секрети подружжя Ребрик і Дикого

Лілія зізналася, що вони з Андрієм мають чітку домовленість, яка допомагає уникати емоційних рішень у моменти непорозумінь. Пара ніколи не використовує погрози розривом як аргумент у суперечці.

"Ми домовилися, що в жодній незрозумілій ситуації не говоримо слово "розлучення". Якщо хтось вже скаже, значить щось має бути. Я знаю пари, які кидають цим словом направо-наліво, але ми для себе обрали іншу тональність", - ділиться Ребрик.

За словами ведучої, через її емоційну та енерговитратну професію, вдома вона завжди шукала "штилю". І саме Андрій став тією людиною, яка забезпечила цей спокій.

Лілія Ребрик розповіла, як підтримує &quot;вогник&quot; у стосунках після 13 років шлюбуЛілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Ми не сваримося. Ми вміємо говорити, домовлятися і допускати думку іншого. Коли в тебе немає на меті самостверджуватися за рахунок партнера, це перетворюється на спільну упряжку", - каже зірка.

Лілія жартує, що з появою третьої доньки їхні романтичні побачення перетворилися на справжній квест. Подружжю доводиться буквально "ховатися" від дітей, щоб побути наодинці хоча б кілька хвилин.

"Ми реально як ті підлітки. У нас досі є вогник у стосунках. Зараз із трьома дітьми - це взагалі квест побути десь удвох, усамітнитися. Бо в якийсь момент Адель може просто зайти в кімнату і сказати: "Ку-ку". Але ми ставимося до цього з гумором", - розповіда Лілія.

Ведуча впевнена: секрет щастя - у спільних мріях та відсутності бажання витрачати дорогоцінний час на конфлікти.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Лілія Ребрик Зірки шоу-бізнесу Стосунки
Новини
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ