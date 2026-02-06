Лілія Ребрик розповіла, як підтримує "вогник" у стосунках після 13 років шлюбу

Акторка Лілія Ребрик та хореограф Андрій Дикий разом уже понад 13 років. Усі ці роки парі вдається зберігати ідилію попри постійний пошук публіки сварок між ними чи криз.

Більше цікавого : Лілія Ребрик розсекретила незвичний ритуал, який рятує її стосунки з дітьми та чоловіком

Секрети подружжя Ребрик і Дикого

Лілія зізналася, що вони з Андрієм мають чітку домовленість, яка допомагає уникати емоційних рішень у моменти непорозумінь. Пара ніколи не використовує погрози розривом як аргумент у суперечці.

"Ми домовилися, що в жодній незрозумілій ситуації не говоримо слово "розлучення". Якщо хтось вже скаже, значить щось має бути. Я знаю пари, які кидають цим словом направо-наліво, але ми для себе обрали іншу тональність", - ділиться Ребрик.

За словами ведучої, через її емоційну та енерговитратну професію, вдома вона завжди шукала "штилю". І саме Андрій став тією людиною, яка забезпечила цей спокій.

Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Ми не сваримося. Ми вміємо говорити, домовлятися і допускати думку іншого. Коли в тебе немає на меті самостверджуватися за рахунок партнера, це перетворюється на спільну упряжку", - каже зірка.

Лілія жартує, що з появою третьої доньки їхні романтичні побачення перетворилися на справжній квест. Подружжю доводиться буквально "ховатися" від дітей, щоб побути наодинці хоча б кілька хвилин.

"Ми реально як ті підлітки. У нас досі є вогник у стосунках. Зараз із трьома дітьми - це взагалі квест побути десь удвох, усамітнитися. Бо в якийсь момент Адель може просто зайти в кімнату і сказати: "Ку-ку". Але ми ставимося до цього з гумором", - розповіда Лілія.

Ведуча впевнена: секрет щастя - у спільних мріях та відсутності бажання витрачати дорогоцінний час на конфлікти.