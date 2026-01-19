Довбик лег под нож и показался на костылях: надолго вне игры

Нападающий национальной сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик перенес хирургическое вмешательство после травмы левого бедра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram футболиста .

"Травмы - часть игры"

28-летний форвард опубликовал в соцсети фото после операции, показавшись на костылях.

"Травмы - это часть игры. Сфокусирован на восстановлении и возвращении на поле более сильным. Спасибо за поддержку - это много для меня значит. Тишина. Работа. Возвращение. Скоро увидимся", - написал Довбик.

Операцию провели в Финляндии

Как сообщил спортивный врач Дмитрий Бабелюк, операцию украинскому форварду сделали в Финляндии. Хирургическое вмешательство выполнял Лассе Лампайнен - один из ведущих мировых специалистов по оперативному лечению сухожилий у профессиональных спортсменов.

По словам врача, ключевой задачей для Довбика сейчас является качественное и неспешное восстановление.

Сколько продлится восстановление

Традиционно реабилитация после разрыва мышечно-сухожильного аппарата бедра занимает около 4-5 месяцев. Ожидается, что к полноценной игровой форме Артем вернется уже в следующем сезоне.

Из-за этого форвард не сможет помочь сборной Украины в матчах плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, которые запланированы на март.

Когда Довбик получил травму

Украинец получил повреждение 6 января в матче Серии А против "Лечче". Довбик вышел на замену во втором тайме, забил гол, но в конце встречи был вынужден покинуть поле из-за боли в ноге.

В сезоне-2025/26 Артем провел 17 матчей за "Рому" во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.