Гол Трубина против "Реала" признан лучшим: украинский вратарь попал в символическую сборную УЕФА

Четверг 29 января 2026 20:19
Гол Трубина против "Реала" признан лучшим: украинский вратарь попал в символическую сборную УЕФА Анатолий Трубин (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин стал главным героем заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов. Его результативный удар не только вывел команду в плей-офф, но и получил официальное признание УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Триумф украинца в Лиге чемпионов

По результатам голосования болельщиков и экспертов, именно гол вратаря сборной Украины возглавил топ лучших взятий ворот 8-го тура.

В борьбе за почетную награду Трубин обошел звездных конкурентов: представителя "Челси" Жоау Педру, игрока "Интера" Федерико Димарко и полузащитника "Пафоса" Влада Драгомира.

Напомним, что в поединке против мадридского "Реала" Анатолий Трубин подключился к атаке на последних минутах и ударом головой установил окончательный счет - 4:2.

Этот успех позволил лиссабонскому клубу набрать 9 очков и опередить "Марсель" в борьбе за 24-е место в таблице, что гарантировало португальцам выход в стадию плей-офф.

Место в символической сборной недели

Кроме индивидуальной награды за лучший гол, украинец попал в команду недели Лиги чемпионов.

Вместе с ним в символический состав вошел его партнер по "Бенфике" Андреас Шельдеруп, которого признали лучшим футболистом тура за дубль в ворота "сливочных".

Также в перечне лучших оказались такие звезды мирового футбола, как Ламин Ямаль ("Барселона"), Алексис Макаллистер ("Ливерпуль") и Жоау Педру ("Челси").

Ранее мы сообщили о результатах матчей последнего тура и итогах основного этапа ЛЧ.

Также мы рассказали, что благодаря голу в ворота "Реала" Трубин вошел в элитный рейтинг.

