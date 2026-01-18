ua en ru
Счет на часы: Зинченко покидает АПЛ и переходит в европейский гранд

Воскресенье 18 января 2026 19:52
Счет на часы: Зинченко покидает АПЛ и переходит в европейский гранд Фото: Александр Зинченко (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Амстердамский "Аякс" активно работает над подписанием защитника лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко, который нынешний сезон проводит на правах аренды в "Ноттингем Форест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетное нидерландское издание De Telegraaf.

Варианты трансфера

Клуб из Амстердама уже контактировал с "канонирами" по поводу аренды 29-летнего футболиста до завершения текущего сезона и стремится закрыть сделку в сжатые сроки.

Информацию о близком трансфере подтвердил и известный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, "Аякс" уже достиг устной договоренности по переходу украинца.

Ожидается, что Зинченко в течение ближайших 24 часов прибудет в Амстердам, где пройдет медицинский осмотр. Соглашение предусматривает аренду до июня с возможностью дальнейших переговоров о долгосрочном контракте.

Ситуация в "Ноттингем Форест"

Ранее уже появлялась информация, что "Ноттингем Форест" готов досрочно прекратить аренду Зинченко. В нынешнем сезоне украинец провел за "лесников" 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Кроме того, недавно Зинченко не попал в заявку клуба на Лигу Европы, что лишь усилило слухи о смене команды уже зимой.

Для чего Зинченко "Аяксу"

В "Аяксе" рассматривают украинца как универсального игрока, способного усилить сразу две позиции - левого защитника и опорного полузащитника.

Именно эти роли амстердамский клуб считает проблемными в текущем сезоне. Опыт украинца на топ-уровне и его тактическая гибкость стали ключевыми аргументами в пользу трансфера.

Контракт Зинченко с "Арсеналом" действует до 30 июня 2026 года. По информации нидерландских СМИ, после завершения аренды "Аякс" может попытаться подписать украинца на более долгий срок, как свободного агента.

Сам футболист также положительно относится к переходу в чемпионат Нидерландов. Напомним, что украинец уже играл в этой стране. В сезоне-2016/17 он выступал за ПСВ на правах аренды из "Манчестер Сити", провел 17 матчей и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что по оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Зинченко по состоянию на сейчас составляет 15 млн евро.

Текущее состояние "Аякса"

Четырехкратный обладатель Кубка чемпионов (1971-1973 и 1995 годы) и рекордсмен чемпионата Нидерландов (36 титулов) сейчас переживает не лучшие времена.

Он занимает 3-е место в турнирной таблице нидерландской Эредивизи, отставая от лидера - ПСВ на 18 очков. В Лиге чемпионов команда неудачно выступает на общем этапе, проиграв 5 из 6-ти матчей.

Ранее мы сообщили, что Гуцуляк вернулся в основу "Полесья" после обращения Реброва к президенту.

Также узнайте, за какую сумму "Рома" готова продать Артема Довбыка и где может оказаться украинец.

