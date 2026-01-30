ua en ru
Лига Европы: жребий определил пары плей-офф

Пятница 30 января 2026 14:28
Лига Европы: жребий определил пары плей-офф Трофей Лиги Европы (фото: uefa.com)
Автор: Андрей Костенко

Вслед за Лигой чемпионов состоялась жеребьевка стыковых поединков и во втором по значимости клубном турнире - Лиге Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Кто с кем встретится в стыках

Формула розыгрыша Лиги Европы подобна формату Лиги чемпионов. Здесь также топ-восьмерка ждет соперников в 1/8 финала. А на стадии плей-офф играют команды, которые финишировали в таблице основного раунда на 9-24 местах.

Пары соперников в плей-офф:

  • "Лудогорец" - "Ференцварош"
  • "Динамо" Загреб - "Генк"
  • "Селтик" - "Штутгарт"
  • "Бранн" - "Болонья"
  • "Панатинаикос" - "Виктория"
  • ПАОК - "Сельта"
  • "Фенербахче" - "Ноттингем"
  • "Лилль" - "Црвена Звезда"

Матчи состоятся 19 и 26 февраля.

Прямые путевки в 1/8 имеют:

  • "Лион"
  • "Астон Вилла"
  • "Мидтьюлланн"
  • "Бетис"
  • "Порту"
  • "Брага"
  • "Фрайбург"
  • "Рома"

Восемь клубов, которые победят в стыковых противостояниях, выйдут в 1/8 финала, где сыграют с обладателями прямых путевок. Жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф состоится 27 февраля.

Украинцы в Лиге Европы-2025/26

В групповой стадии Лиги Европы выступали два украинских футболиста: Артем Довбик ("Рома") и Александр Зинченко ("Ноттингем Форест").

Первый перенес операционное вмешательство после травмы и выбыл, вероятно, до конца сезона. Второй - отзаявлен из ЛЕ и, скорее всего, сменит команду зимой.

Ранее мы рассказали, на каком месте Украина в таблице коэффициентов УЕФА после завершения основных раундов ЛЧ и ЛЕ.

Также мы сообщили, что гол Трубина "Реалу" признали лучшим в Лиге чемпионов.

