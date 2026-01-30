Лига Европы: жребий определил пары плей-офф
Вслед за Лигой чемпионов состоялась жеребьевка стыковых поединков и во втором по значимости клубном турнире - Лиге Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Кто с кем встретится в стыках
Формула розыгрыша Лиги Европы подобна формату Лиги чемпионов. Здесь также топ-восьмерка ждет соперников в 1/8 финала. А на стадии плей-офф играют команды, которые финишировали в таблице основного раунда на 9-24 местах.
Пары соперников в плей-офф:
- "Лудогорец" - "Ференцварош"
- "Динамо" Загреб - "Генк"
- "Селтик" - "Штутгарт"
- "Бранн" - "Болонья"
- "Панатинаикос" - "Виктория"
- ПАОК - "Сельта"
- "Фенербахче" - "Ноттингем"
- "Лилль" - "Црвена Звезда"
Матчи состоятся 19 и 26 февраля.
Прямые путевки в 1/8 имеют:
- "Лион"
- "Астон Вилла"
- "Мидтьюлланн"
- "Бетис"
- "Порту"
- "Брага"
- "Фрайбург"
- "Рома"
Восемь клубов, которые победят в стыковых противостояниях, выйдут в 1/8 финала, где сыграют с обладателями прямых путевок. Жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф состоится 27 февраля.
Украинцы в Лиге Европы-2025/26
В групповой стадии Лиги Европы выступали два украинских футболиста: Артем Довбик ("Рома") и Александр Зинченко ("Ноттингем Форест").
Первый перенес операционное вмешательство после травмы и выбыл, вероятно, до конца сезона. Второй - отзаявлен из ЛЕ и, скорее всего, сменит команду зимой.
Ранее мы рассказали, на каком месте Украина в таблице коэффициентов УЕФА после завершения основных раундов ЛЧ и ЛЕ.
Также мы сообщили, что гол Трубина "Реалу" признали лучшим в Лиге чемпионов.