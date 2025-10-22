ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Лига чемпионов: все результаты вторника

Среда 22 октября 2025 00:40
UA EN RU
Лига чемпионов: все результаты вторника Фото: В ЛЧ стартовал 3-й тур (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Во вторник, 21 октября, состоялись девять матчей 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

О том, как завершились противостояния - сообщает РБК-Украина.

День разгромов

Игровой день выдался щедрым на разгромы: шесть поединков из девяти завершились тотальным преимуществом одной из команд.

Особенно ярко выступили "Барселона", которая разбила греческий "Олимпиакос" с нашим Романом Яремчуком в составе - 6:1. И ПСЖ: французы после удаления Ильи Забарного уничтожили "Байер" в Леверкузене - 7:2.

Достаточно неожиданным стал результат матча между лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико". Все ждали ожесточенной борьбы, но "канониры" просто вынесли соперника - 4:0.

Ну и конечно никто не ожидал разгрома, который ПСВ устроил чемпиону Италии - "Наполи" (6:2).

Результаты дня и турнирная таблица

Результаты матчей 21 октября:

  • "Барселона" (Испания) - "Олимпиакос" (Греция) - 6:1
  • "Кайрат" (Казахстан) - "Пафос" (Кипр) - 0:0
  • "Байер" (Германия) - ПСЖ (Франция) - 2:7
  • "Ньюкасл" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 3:0
  • "Арсенал" (Англия) - "Атлетико" (Испания) - 4:0
  • "Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:2
  • "Копенгаген" (Дания) - "Боруссия" Д (Германия) - 2:4
  • ПСВ (Нидерланды) - "Наполи" (Италия) - 6:2
  • "Юнион" (Бельгия) - "Интер" (Италия) - 0:4

Турнирную таблицу Лиги чемпионов возглавляют три команды, выигравшие все свои матчи - ПСЖ, миланский "Интер" и лондонский "Арсенал".

3-й тур завершится в среду, 22 октября, когда будут сыграны еще девять поединков.

Ранее мы сообщили, что Александр Зинченко получил нового тренера в "Ноттингеме".

Также читайте, как украинские легионеры играли в Европе на выходных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
Новости
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию