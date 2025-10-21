ua en ru
"Красная" для Забарного, поражение Трубина и Судакова: как сыграли украинцы в Лиге чемпионов

Вторник 21 октября 2025 23:54
UA EN RU
"Красная" для Забарного, поражение Трубина и Судакова: как сыграли украинцы в Лиге чемпионов Фото: Илья Забарный впервые "заработал" удаление в составе ПСЖ (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

ПСЖ Ильи Забарного и "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова провели поединки 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Французский клуб играл в Германии против "Байера", португальский - в Англии против "Ньюкасла".

О том, как завершились матчи и как сыграли украинцы - рассказывает РБК-Украина.

Лига чемпионов, 3-й тур

"Байер" - ПСЖ - 2:7

Голы: Гарсия, 38 (пенальти), 54 - Пачо, 7, Дуэ, 41, 45+3, Кварацхелия, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Витинья, 90

Незабитый пенальти: Гримальдо (Б), 25

Удаления: Андрих, 31 - Забарный, 37

"Ньюкасл" - "Бенфика" - 3:0

Голы: Гордон, 32, Барнс, 70, 83

Ударный тайм от Забарного

В заявку ПСЖ вернулся восстановившийся после травмы Маркиньос, но Луис Энрике в основу поставил Забарного. Украинец отблагодарил своеобразно, став главным действующим лицом первого тайма.

Вообще 45-минутка выдалась богатой на события. Французы открыли счет уже на 7-й минуте. На 24-й Забарный нарушил правила в своей штрафной: получил предупреждение и привез пенальти, который немцы не реализовали.

На 31-й минуте Андрих грубо сыграл против Дуэ и получил прямую красную - "Байер" остался в меньшинстве. Но через шесть минут снова "отличился" Забарный. Украинец проиграл борьбу Эчеверри в штрафной и сфолил - второй пенальти и красная карточка.

Немцы забили пенальти, составы уравнялись - предпосылки для напряженной борьбы. Но игроки ПСЖ за семь минут в конце тайма сняли все вопросы. Дубль Дуэ и гол Кварацхелии - и на перерыв соперники ушли при счете 4:1 в пользу гостей.

В начале второго тайма команды обменялись голами. Сначала Мендеш довел преимущество гостей до 5:1, но Гарсия быстро забил свой второй гол в матче.

Шестым мячом в ворота хозяев отметился обладатель "Золотого мяча" Дембеле, вошедший в игру со скамейки запасных, а седьмой положил Витинья.

ПСЖ в Лиге чемпионов одержал третью победу в трех матчах.

Английские приключения "Бенфики"

Команда Жозе Моуринью проводила в Англии второй матч подряд. В прошлом туре "орлы" уступили "Челси" (0:1), теперь потерпели поражение от "Ньюкасла".

Обе команды выдали неплохую игру, но чувствовалось, что английский клуб выше классом и превосходит соперника во всех линиях. Превосходит не тотально, но настолько, чтобы уверенно себя чувствовать. Особенно когда ведешь в счете.

Гол Гордона на 32-й минуте создал благоприятные условия для хозяев. "Бенфика" пыталась изменить ход игры. Но взамен получила второй и третий голы в свои ворота: под занавес игры дубль оформил Барнс.

Украинцы Трубин и Судаков провели на поле все 90 минут. "Бенфика" в третий раз подряд проиграла в Лиге чемпионов. Пока португальцы являются единственной командой с таким показателем.

Ранее мы сообщили, что Александр Зинченко получил нового тренера в "Ноттингеме".

Также читайте, как украинские легионеры играли в Европе на выходных.

