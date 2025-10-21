ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Яремчук не спас: "Олимпиакос" разгромно уступил "Барселоне" в Лиге чемпионов

Вторник 21 октября 2025 21:54
UA EN RU
Яремчук не спас: "Олимпиакос" разгромно уступил "Барселоне" в Лиге чемпионов Фото: Роман Яремчук впервые сыграл в ЛЧ (instagram.com/olympiacosfc)
Автор: Андрей Костенко

Испанская "Барселона" и греческий "Олимпиакос" открыли программу 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Матч завершился разгромным поражением гостей, в составе которых сыграл украинец Роман Яремчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Лига чемпионов, 3-й тур

"Барселона" - "Олимпиакос" - 6:1

Голы: Фермин Лопес, 7, 39, 76, Ямаль, 68 (пенальти), Рэшфорд, 74, 79 - Эль-Кааби, 54 (пенальти)

Удаление: Эссе (О), 57

Как прошла игра

Уже на 7-й минуте "Барса" открыла счет - Фермин Лопес добил мяч после сейва вратаря Цолакиса. Впоследствии тот же Фермин оформил дубль после передачи Дро Фернандеса, который отметился первым ассистом за главную команду.

В начале второго тайма греки сократили отставание - Эль-Кааби реализовал пенальти после просмотра ВАР. Однако через три минуты игрок "Олимпиакоса" Эссе получил вторую желтую карточку, и "Барселона" в большинстве добила соперника.

Ямаль реализовал пенальти, Рэшфорд оформил дубль, а Фермин Лопес записал в актив хет-трик.

Выход Яремчука

Украинский форвард появился на поле на 77-й минуте при счете 1:5 и не смог изменить ход игры.

Яремчук впервые в сезоне-2025/26 сыграл в Лиге чемпионов. В целом это лишь второй его матч за "Олимпиакос": нападающий сыграл 19 минут в последнем туре чемпионата Греции против клуба АЕЛ, а до этого пропустил все поединки из-за повреждения.

После трех туров ЛЧ "Олимпиакос" имеет лишь одно очко, тогда как "Барселона" набрала шесть.

Ранее мы сообщили, что Александр Зинченко получил нового тренера в "Ноттингеме".

Также читайте, как украинские легионеры играли в Европе на выходных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Барселона
Новости
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию