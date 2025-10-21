Яремчук не спас: "Олимпиакос" разгромно уступил "Барселоне" в Лиге чемпионов

Испанская "Барселона" и греческий "Олимпиакос" открыли программу 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Матч завершился разгромным поражением гостей, в составе которых сыграл украинец Роман Яремчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

Лига чемпионов, 3-й тур

"Барселона" - "Олимпиакос" - 6:1

Голы: Фермин Лопес, 7, 39, 76, Ямаль, 68 (пенальти), Рэшфорд, 74, 79 - Эль-Кааби, 54 (пенальти)

Удаление: Эссе (О), 57

Как прошла игра

Уже на 7-й минуте "Барса" открыла счет - Фермин Лопес добил мяч после сейва вратаря Цолакиса. Впоследствии тот же Фермин оформил дубль после передачи Дро Фернандеса, который отметился первым ассистом за главную команду.

В начале второго тайма греки сократили отставание - Эль-Кааби реализовал пенальти после просмотра ВАР. Однако через три минуты игрок "Олимпиакоса" Эссе получил вторую желтую карточку, и "Барселона" в большинстве добила соперника.

Ямаль реализовал пенальти, Рэшфорд оформил дубль, а Фермин Лопес записал в актив хет-трик.

Выход Яремчука

Украинский форвард появился на поле на 77-й минуте при счете 1:5 и не смог изменить ход игры.

Яремчук впервые в сезоне-2025/26 сыграл в Лиге чемпионов. В целом это лишь второй его матч за "Олимпиакос": нападающий сыграл 19 минут в последнем туре чемпионата Греции против клуба АЕЛ, а до этого пропустил все поединки из-за повреждения.

После трех туров ЛЧ "Олимпиакос" имеет лишь одно очко, тогда как "Барселона" набрала шесть.