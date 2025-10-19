ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Как сыграли украинцы в Европе: рекорд в ПСЖ, провалы в АПЛ и Ла Лиге

Воскресенье 19 октября 2025 20:49
UA EN RU
Как сыграли украинцы в Европе: рекорд в ПСЖ, провалы в АПЛ и Ла Лиге Илья Забарный (фото: Getty Imagas)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские футболисты провели противоречивый уикенд в топ-чемпионатах Европы: одни устанавливали рекорды и отдавали ассисты, другие допускали ошибки и терпели поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

ПСЖ: Забарный ошибся, но установил рекорд

Защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе на матч восьмого тура Лиги 1 против "Страсбура".

Парижане открыли счет на 6-й минуте, но уже через 20 минут соперники сравняли из-за ошибки украинца - он не удержал Хоакина Паничелли, который забил головой. В конце первого тайма и в начале второго Паничелли оформил дубль.

Несмотря на это, Забарный стал самым точным игроком матча: 118 передач, 112 из которых оказались точными (95%), что стало новым рекордом карьеры украинца в европейских клубах. ПСЖ завершил игру со счетом 3:3, в третий раз в сезоне потеряв очки в Лиге 1.

Португалия: Судаков помог "Бенфике" уверенно обыграть "Шавеш"

Полузащитник Георгий Судаков, который вернулся после травмы руки в матчах сборной Украины, вышел в стартовом составе "Бенфики" против "Шавеша" в 1/32 финала Кубка Португалии.

Украинец принял участие в первом и втором голах своей команды, отдав результативные передачи на Эвангелоса Павлидиса.

В итоге "орлы" одержали уверенную победу и продолжат борьбу в Кубке Португалии и Лиге чемпионов.

Англия: Зинченко и Миколенко не помогли избежать поражений

В АПЛ Александр Зинченко вышел в старте "Ноттингем Форест" против "Челси", но команда проиграла со счетом 0:3.

Виталий Миколенко из "Эвертона" также не смог остановить Эрлинга Холанда, который оформил дубль в ворота английского клуба.

Испания: Ванат и Цыганков без результативных действий

В 9 туре Ла Лиги Владислав Ванат вышел в старте "Жироны" против "Барселоны", но команда потерпела поражение 1:2.

Другой украинец - Виктор Цыганков - вышел на поле на 63-й минуте, однако также остался без результативных действий.

"Дженоа": Малиновский не помог команде одержать победу

В Серии А "Дженоа" и "Парма" завершили матч без голов (0:0), хотя генуэзцы имели численное преимущество с 42 минуты.

Руслан Малиновский отыграл 81 минуту, однако не смог отметиться результативными действиями, а его команда осталась в зоне вылета.

После матча статистический портал SofaScore опубликовал оценки футболистов за матч чемпионата Италии. Украинский футболист, Малиновский, получил неплохой балл за свое выступление - 7.0.

Лучшим игроком признан голкипер "Пармы" Зион Сузуки, который совершил семь сейвов - 9.5 баллов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат Англии
Новости
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили Лувр
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов