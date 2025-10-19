Как сыграли украинцы в Европе: рекорд в ПСЖ, провалы в АПЛ и Ла Лиге

Украинские футболисты провели противоречивый уикенд в топ-чемпионатах Европы: одни устанавливали рекорды и отдавали ассисты, другие допускали ошибки и терпели поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

ПСЖ: Забарный ошибся, но установил рекорд

Защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе на матч восьмого тура Лиги 1 против "Страсбура".

Парижане открыли счет на 6-й минуте, но уже через 20 минут соперники сравняли из-за ошибки украинца - он не удержал Хоакина Паничелли, который забил головой. В конце первого тайма и в начале второго Паничелли оформил дубль.

Несмотря на это, Забарный стал самым точным игроком матча: 118 передач, 112 из которых оказались точными (95%), что стало новым рекордом карьеры украинца в европейских клубах. ПСЖ завершил игру со счетом 3:3, в третий раз в сезоне потеряв очки в Лиге 1.

Португалия: Судаков помог "Бенфике" уверенно обыграть "Шавеш"

Полузащитник Георгий Судаков, который вернулся после травмы руки в матчах сборной Украины, вышел в стартовом составе "Бенфики" против "Шавеша" в 1/32 финала Кубка Португалии.

Украинец принял участие в первом и втором голах своей команды, отдав результативные передачи на Эвангелоса Павлидиса.

В итоге "орлы" одержали уверенную победу и продолжат борьбу в Кубке Португалии и Лиге чемпионов.

Англия: Зинченко и Миколенко не помогли избежать поражений

В АПЛ Александр Зинченко вышел в старте "Ноттингем Форест" против "Челси", но команда проиграла со счетом 0:3.

Виталий Миколенко из "Эвертона" также не смог остановить Эрлинга Холанда, который оформил дубль в ворота английского клуба.

Испания: Ванат и Цыганков без результативных действий

В 9 туре Ла Лиги Владислав Ванат вышел в старте "Жироны" против "Барселоны", но команда потерпела поражение 1:2.

Другой украинец - Виктор Цыганков - вышел на поле на 63-й минуте, однако также остался без результативных действий.

"Дженоа": Малиновский не помог команде одержать победу

В Серии А "Дженоа" и "Парма" завершили матч без голов (0:0), хотя генуэзцы имели численное преимущество с 42 минуты.

Руслан Малиновский отыграл 81 минуту, однако не смог отметиться результативными действиями, а его команда осталась в зоне вылета.

После матча статистический портал SofaScore опубликовал оценки футболистов за матч чемпионата Италии. Украинский футболист, Малиновский, получил неплохой балл за свое выступление - 7.0.

Лучшим игроком признан голкипер "Пармы" Зион Сузуки, который совершил семь сейвов - 9.5 баллов.