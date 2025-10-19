Как сыграли украинцы в Европе: рекорд в ПСЖ, провалы в АПЛ и Ла Лиге
Украинские футболисты провели противоречивый уикенд в топ-чемпионатах Европы: одни устанавливали рекорды и отдавали ассисты, другие допускали ошибки и терпели поражения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
ПСЖ: Забарный ошибся, но установил рекорд
Защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе на матч восьмого тура Лиги 1 против "Страсбура".
Парижане открыли счет на 6-й минуте, но уже через 20 минут соперники сравняли из-за ошибки украинца - он не удержал Хоакина Паничелли, который забил головой. В конце первого тайма и в начале второго Паничелли оформил дубль.
Несмотря на это, Забарный стал самым точным игроком матча: 118 передач, 112 из которых оказались точными (95%), что стало новым рекордом карьеры украинца в европейских клубах. ПСЖ завершил игру со счетом 3:3, в третий раз в сезоне потеряв очки в Лиге 1.
Португалия: Судаков помог "Бенфике" уверенно обыграть "Шавеш"
Полузащитник Георгий Судаков, который вернулся после травмы руки в матчах сборной Украины, вышел в стартовом составе "Бенфики" против "Шавеша" в 1/32 финала Кубка Португалии.
Украинец принял участие в первом и втором голах своей команды, отдав результативные передачи на Эвангелоса Павлидиса.
В итоге "орлы" одержали уверенную победу и продолжат борьбу в Кубке Португалии и Лиге чемпионов.
Англия: Зинченко и Миколенко не помогли избежать поражений
В АПЛ Александр Зинченко вышел в старте "Ноттингем Форест" против "Челси", но команда проиграла со счетом 0:3.
Виталий Миколенко из "Эвертона" также не смог остановить Эрлинга Холанда, который оформил дубль в ворота английского клуба.
Испания: Ванат и Цыганков без результативных действий
В 9 туре Ла Лиги Владислав Ванат вышел в старте "Жироны" против "Барселоны", но команда потерпела поражение 1:2.
Другой украинец - Виктор Цыганков - вышел на поле на 63-й минуте, однако также остался без результативных действий.
"Дженоа": Малиновский не помог команде одержать победу
В Серии А "Дженоа" и "Парма" завершили матч без голов (0:0), хотя генуэзцы имели численное преимущество с 42 минуты.
Руслан Малиновский отыграл 81 минуту, однако не смог отметиться результативными действиями, а его команда осталась в зоне вылета.
После матча статистический портал SofaScore опубликовал оценки футболистов за матч чемпионата Италии. Украинский футболист, Малиновский, получил неплохой балл за свое выступление - 7.0.
Лучшим игроком признан голкипер "Пармы" Зион Сузуки, который совершил семь сейвов - 9.5 баллов.