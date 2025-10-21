Зинченко получил нового тренера в "Ноттингеме": он работал с другим украинцем в АПЛ
Английский "Ноттингем Форест", игроком которого является украинец Александр Зинченко, официально объявил о назначении нового тренера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.
Кто стал новым тренером
Команду возглавил 54-летний Шона Дайч. Английский специалист подписал контракт с клубом до июня 2027 года.
Последним клубом тренера был "Эвертон", где Дайч работал с другим украинцем Виталием Миколенко. Тренер покинул "ирисок" в январе 2025 года и с тех пор находился без работы.
Дайч дебютирует во главе "Ноттингема" 23 октября - в матче Лиги Европы против португальского "Порту".
Третий тренер для Зинченко
Дайч стал третьим тренером "Ноттингема", с тех пор как за него играет Зинченко.
Украинец пришел в команду на правах аренды из лондонского "Арсенала", когда у руля стоял Нуну Эшпириту Санту. Португальца уволили через девять дней после перехода Зинченко, назначив на его место австралийца Анге Постекоглу. Но тот продержался лишь 39 дней после чего был отправлен в отставку.
"Ноттингем" находится в зоне вылета АПЛ. После восьми туров "лесники" набрали лишь пять очков.
Кто такой Шон Дайч
Как футболист Дайч воспитывался в системе "Ноттингем Форест", но львиную долю игровой карьеры провел в "Честерфилде". Также защищал цвета "Бристоль Сити", "Лутона", "Миллуолла", "Уотфорда", "Нортгемптон Таун".
Тренерская карьера англичанина началась в структуре "Уотфорда". Дайч-тренер прошел путь от руководителя команды U-18 до главного тренера основы в сезоне-2011/12. Осенью 2012-го возглавил "Бернли". У руля "кларетовых" провел 7 сезонов в Премьер-лиге. Лучший результат - 7-е место в сезоне 2017/18.
В январе 2023 года возглавил "Эвертон", где проработал два года, не сумев вывести команду из затяжного кризиса. В январе 2025-го "Эвертон" официально объявил об увольнении Дайча.
