Зинченко получил нового тренера в "Ноттингеме": он работал с другим украинцем в АПЛ

Вторник 21 октября 2025 12:01
UA EN RU
Зинченко получил нового тренера в "Ноттингеме": он работал с другим украинцем в АПЛ Фото: Александр Зинченко получил уже третьего наставника в новом клубе (x.com/NFFC)
Автор: Андрей Костенко

Английский "Ноттингем Форест", игроком которого является украинец Александр Зинченко, официально объявил о назначении нового тренера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

Кто стал новым тренером

Команду возглавил 54-летний Шона Дайч. Английский специалист подписал контракт с клубом до июня 2027 года.

Последним клубом тренера был "Эвертон", где Дайч работал с другим украинцем Виталием Миколенко. Тренер покинул "ирисок" в январе 2025 года и с тех пор находился без работы.

Дайч дебютирует во главе "Ноттингема" 23 октября - в матче Лиги Европы против португальского "Порту".

Третий тренер для Зинченко

Дайч стал третьим тренером "Ноттингема", с тех пор как за него играет Зинченко.

Украинец пришел в команду на правах аренды из лондонского "Арсенала", когда у руля стоял Нуну Эшпириту Санту. Португальца уволили через девять дней после перехода Зинченко, назначив на его место австралийца Анге Постекоглу. Но тот продержался лишь 39 дней после чего был отправлен в отставку.

"Ноттингем" находится в зоне вылета АПЛ. После восьми туров "лесники" набрали лишь пять очков.

Кто такой Шон Дайч

Как футболист Дайч воспитывался в системе "Ноттингем Форест", но львиную долю игровой карьеры провел в "Честерфилде". Также защищал цвета "Бристоль Сити", "Лутона", "Миллуолла", "Уотфорда", "Нортгемптон Таун".

Тренерская карьера англичанина началась в структуре "Уотфорда". Дайч-тренер прошел путь от руководителя команды U-18 до главного тренера основы в сезоне-2011/12. Осенью 2012-го возглавил "Бернли". У руля "кларетовых" провел 7 сезонов в Премьер-лиге. Лучший результат - 7-е место в сезоне 2017/18.

В январе 2023 года возглавил "Эвертон", где проработал два года, не сумев вывести команду из затяжного кризиса. В январе 2025-го "Эвертон" официально объявил об увольнении Дайча.

Ранее мы рассказали, как украинские легионеры играли в Европе на выходных.

Также читайте о новых ценах на украинцев в АПЛ.

Футбол Чемпионат Англии Александр Зинченко
