Ліга чемпіонів: усі результати вівторка

Про те, як завершилися протистояння – повідомляє РБК-Україна .

День розгромів

Ігровий день видався щедрим на розгроми: шість поєдинків з дев'яти завершилися тотальною перевагою однієї з команд.

Особливо яскраво виступили "Барселона", яка розбила грецький "Олімпіакос" з нашим Романом Яремчуком у складі – 6:1. Та ПСЖ: французи після вилучення Іллі Забарного знищили "Байєр" у Леверкузені – 7:2.

Досить несподіванім став результат матчу між лондонським "Арсеналом" та мадридським "Атлетіко". Усі чекали запеклої боротьби, але "каноніри" просто винесли суперника – 4:0.

Ну і звичайно ніхто не очікував розгрому, який ПСВ влаштував чемпіону Італії – "Наполі" (6:2).

Результати дня та турнірна таблиця

Результати матчів 21 жовтня:

"Барселона" (Іспанія) – "Олімпіакос" (Греція) – 6:1

"Кайрат" (Казахстан) – "Пафос" (Кіпр) – 0:0

"Байєр" (Німеччина) – ПСЖ (Франція) – 2:7

"Ньюкасл" (Англія) – "Бенфіка" (Португалія) – 3:0

"Арсенал" (Англія) – "Атлетіко" (Іспанія) – 4:0

"Вільярреал" (Іспанія) – "Манчестер Сіті" (Англія) – 0:2

"Копенгаген" (Данія) – "Боруссія" Д (Німеччина) – 2:4

ПСВ (Нідерланди) – "Наполі" (Італія) – 6:2

"Юніон" (Бельгія) – "Інтер" (Італія) – 0:4

Турнірну таблицю Ліги чемпіонів очолюють три команди, що виграли всі свої матчі – ПСЖ, міланський "Інтер" та лондонський "Арсенал".

3-й тур завершиться у середу, 22 жовтня, коли будуть зіграні ще дев'ять поєдинків.