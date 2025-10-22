ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Ліга чемпіонів: усі результати вівторка

Середа 22 жовтня 2025 00:40
UA EN RU
Ліга чемпіонів: усі результати вівторка Фото: У ЛЧ стартував 3-й тур (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У вівторок, 21 жовтня, відбулися дев'ять матчів 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів.

Про те, як завершилися протистояння – повідомляє РБК-Україна.

День розгромів

Ігровий день видався щедрим на розгроми: шість поєдинків з дев'яти завершилися тотальною перевагою однієї з команд.

Особливо яскраво виступили "Барселона", яка розбила грецький "Олімпіакос" з нашим Романом Яремчуком у складі – 6:1. Та ПСЖ: французи після вилучення Іллі Забарного знищили "Байєр" у Леверкузені – 7:2.

Досить несподіванім став результат матчу між лондонським "Арсеналом" та мадридським "Атлетіко". Усі чекали запеклої боротьби, але "каноніри" просто винесли суперника – 4:0.

Ну і звичайно ніхто не очікував розгрому, який ПСВ влаштував чемпіону Італії – "Наполі" (6:2).

Результати дня та турнірна таблиця

Результати матчів 21 жовтня:

  • "Барселона" (Іспанія) – "Олімпіакос" (Греція) – 6:1
  • "Кайрат" (Казахстан) – "Пафос" (Кіпр) – 0:0
  • "Байєр" (Німеччина) – ПСЖ (Франція) – 2:7
  • "Ньюкасл" (Англія) – "Бенфіка" (Португалія) – 3:0
  • "Арсенал" (Англія) – "Атлетіко" (Іспанія) – 4:0
  • "Вільярреал" (Іспанія) – "Манчестер Сіті" (Англія) – 0:2
  • "Копенгаген" (Данія) – "Боруссія" Д (Німеччина) – 2:4
  • ПСВ (Нідерланди) – "Наполі" (Італія) – 6:2
  • "Юніон" (Бельгія) – "Інтер" (Італія) – 0:4

Турнірну таблицю Ліги чемпіонів очолюють три команди, що виграли всі свої матчі – ПСЖ, міланський "Інтер" та лондонський "Арсенал".

3-й тур завершиться у середу, 22 жовтня, коли будуть зіграні ще дев'ять поєдинків.

Раніше ми повідомили, що Олександр Зінченко отримав нового тренера в "Ноттінгемі".

Також читайте, як українські легіонери грали у Європі на вихідні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
Новини
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію