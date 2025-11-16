Лидер группы "Скай" попал в больницу: музыкант рассказал о своем состоянии

Что случилось с Олегом Собчуком

Как сообщили на официальной странице группы в Facebook, 45-летнему музыканту стало плохо вечером 13 ноября, после чего его срочно госпитализировали.

Благодаря оперативной работе медиков состояние артиста удалось стабилизировать.

"Вчера вечером (13 ноября) нашего фронтмена Олега Собчука срочно госпитализировали из-за предынфарктного состояния. Благодаря оперативной работе врачей его состояние стабильное. Он остается под наблюдением медиков. Надеемся, все будет хорошо", - отметили участники группы.

Олега Собчука госпитализировали в предынфарктном состоянии (скриншот)

Именно это сообщение первыми заметили украинские СМИ, однако сейчас публикация уже недоступна - пост удалили.

Впоследствии сам Собчук обратился к сторонникам и заверил, что его жизни ничего не угрожает.

"Жить буду", - коротко написал он, не вдаваясь в детали. Комментарии к посту исполнитель скрыл.

Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)

Напомним, ранее музыкант уже сообщал о проблемах со здоровьем.

Тогда артист признался, что получил контузию глаза - случайный инцидент произошел в его гримерке.

Впоследствии Олег уточнил, что травму вызвала обычная крышка от газированного напитка, которая во время открывания бутылки попала ему прямо в глаз.