Лідер гурту "Скай" потрапив до лікарні: музикант розповів про свій стан

Що сталося з Олегом Собчуком

Як повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook, 45-річному музиканту стало зле ввечері 13 листопада, після чого його терміново госпіталізували.

Завдяки оперативній роботі медиків стан артиста вдалося стабілізувати.

"Учора ввечері (13 листопада) нашого фронтмена Олега Собчука терміново госпіталізували через передінфарктний стан. Завдяки оперативній роботі лікарів його стан стабільний. Він залишається під наглядом медиків. Сподіваємось, усе буде добре", - зазначили учасники гурту.

Олега Собчука госпіталізували у передінфарктному стані (скріншот)

Саме цей допис першими помітили українські ЗМІ, однак зараз публікація вже недоступна - пост видалили.

Згодом сам Собчук звернувся до прихильників і запевнив, що його життю нічого не загрожує.

"Жити буду", - коротко написав він, не вдаючись у деталі. Коментарі до допису виконавець приховав.

Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)

Нагадаємо, раніше музикант вже повідомляв про проблеми зі здоров’ям.

Тоді артист зізнався, що отримав контузію ока - випадковий інцидент стався у його гримерці.

Згодом Олег уточнив, що травму спричинила звичайна кришка від газованого напою, яка під час відкривання пляшки влучила йому прямо в око.