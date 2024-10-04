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Известный украинский певец получил контузию: что известно о состоянии звезды

Пятница 04 октября 2024 11:10
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Известный украинский певец получил контузию: что известно о состоянии звезды Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)
Автор: Катерина Собкова

Лидер группы "Скай" Олег Собчук ошарашил поклонников неожиданной новостью о своем здоровье - у него контузия глаза.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию артиста в Facebook.

"Эрозия роговицы, контузия левого глаза. Несколько дней назад. Угадайте, в результате чего?", - подписал он фотографию, на которой сидит на приеме у офтальмолога, который проверяет его глаза с помощью специального аппарата.

Больше никаких подробностей Собчук не раскрыл.

Известный украинский певец получил контузию: что известно о состоянии звезды

Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)

Как отреагировали в сети

Фолловеры известного певца тут же принялись комментировать публикацию и предлагать свои версии случившегося:

  • "Яблоко?"
  • "От бега ведь не может быть? Выздоровления и еще раз выздоровления!"
  • "Много работаешь, но очень мало отдыхаешь. Перенапряжение и переутомление всего организма. Отдохнуть нужно. Обнимаем"
  • "Линзы. Кондиционер в машине. Злоупотребление алкоголем"
  • "Новости смотрели"
  • "А если серьезно - софиты?"
  • "Неужели от пения?"
  • "О боги, от чего?"
  • "Что-то случилось в Одессе?"
  • "Сильно мощно пел"
  • "Смотрел на игру Динамо?"
  • "Пробка от кока-колы передает привет. Выздоравливайте".

Отметим, что с 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Олег Собчук вступил в добровольческий батальон, охранял стратегический объект, после этого занялся волонтерской деятельностью. Также группа "Скай" посетила десятки городов с концертами и благотворительными выступлениями для защитников Украины на фронте и провела серию гуманитарных концертов в Украине и за рубежом.

Известный украинский певец получил контузию: что известно о состоянии звезды

Артист во время выступления (фото: instagram.com/sob4uk)

Ранее лидер "Скай" ошеломил суммой, которую украл у группы организатор-мошенник.

Также известный дизайнер Алексей Залевский признался, как живет и лечится от тяжелой болезни на пенсию в 2 тысячи гривен.

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