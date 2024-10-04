Известный украинский певец получил контузию: что известно о состоянии звезды
Лидер группы "Скай" Олег Собчук ошарашил поклонников неожиданной новостью о своем здоровье - у него контузия глаза.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию артиста в Facebook.
"Эрозия роговицы, контузия левого глаза. Несколько дней назад. Угадайте, в результате чего?", - подписал он фотографию, на которой сидит на приеме у офтальмолога, который проверяет его глаза с помощью специального аппарата.
Больше никаких подробностей Собчук не раскрыл.
Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)
Как отреагировали в сети
Фолловеры известного певца тут же принялись комментировать публикацию и предлагать свои версии случившегося:
- "Яблоко?"
- "От бега ведь не может быть? Выздоровления и еще раз выздоровления!"
- "Много работаешь, но очень мало отдыхаешь. Перенапряжение и переутомление всего организма. Отдохнуть нужно. Обнимаем"
- "Линзы. Кондиционер в машине. Злоупотребление алкоголем"
- "Новости смотрели"
- "А если серьезно - софиты?"
- "Неужели от пения?"
- "О боги, от чего?"
- "Что-то случилось в Одессе?"
- "Сильно мощно пел"
- "Смотрел на игру Динамо?"
- "Пробка от кока-колы передает привет. Выздоравливайте".
Отметим, что с 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Олег Собчук вступил в добровольческий батальон, охранял стратегический объект, после этого занялся волонтерской деятельностью. Также группа "Скай" посетила десятки городов с концертами и благотворительными выступлениями для защитников Украины на фронте и провела серию гуманитарных концертов в Украине и за рубежом.
Артист во время выступления (фото: instagram.com/sob4uk)