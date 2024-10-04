Известный украинский певец получил контузию: что известно о состоянии звезды

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию артиста в Facebook .

"Эрозия роговицы, контузия левого глаза. Несколько дней назад. Угадайте, в результате чего?", - подписал он фотографию, на которой сидит на приеме у офтальмолога, который проверяет его глаза с помощью специального аппарата.

Больше никаких подробностей Собчук не раскрыл.

Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)

Как отреагировали в сети

Фолловеры известного певца тут же принялись комментировать публикацию и предлагать свои версии случившегося:

"Яблоко?"

"От бега ведь не может быть? Выздоровления и еще раз выздоровления!"

"Много работаешь, но очень мало отдыхаешь. Перенапряжение и переутомление всего организма. Отдохнуть нужно. Обнимаем"

"Линзы. Кондиционер в машине. Злоупотребление алкоголем"

"Новости смотрели"

"А если серьезно - софиты?"

"Неужели от пения?"

"О боги, от чего?"

"Что-то случилось в Одессе?"

"Сильно мощно пел"

"Смотрел на игру Динамо?"

"Пробка от кока-колы передает привет. Выздоравливайте".

Отметим, что с 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Олег Собчук вступил в добровольческий батальон, охранял стратегический объект, после этого занялся волонтерской деятельностью. Также группа "Скай" посетила десятки городов с концертами и благотворительными выступлениями для защитников Украины на фронте и провела серию гуманитарных концертов в Украине и за рубежом.

Артист во время выступления (фото: instagram.com/sob4uk)