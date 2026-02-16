ua en ru
LAUD признался о редкой врожденной патологии: певец долго этого стеснялся

Понедельник 16 февраля 2026 18:10
UA EN RU
LAUD признался о редкой врожденной патологии: певец долго этого стеснялся LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец LAUD (настоящееимя - Владислав Каращук), который занял второе место на Нацотборе на "Евровидение-2026", впервые откровенно рассказал о редкой врожденной особенности. Артист признался, что родился без одной грудной мышцы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнителя Славе Демину.

Какой диагноз имеет LAUD

По словам исполнителя, у него диагностирован синдром Поланда - редкая генетическая аномалия, из-за которой не формируется большая грудная мышца с одной стороны.

Сначала певец думал, что речь идет об определенной задержке физического развития, однако впоследствии понял, что причина другая.

"У меня нет одной грудной мышцы. Я с этим родился. Я сначала думал, что это какая-то задержка в развитии, а потом понял, что у меня этого нет. Это называется синдром Поланда. Это есть у некоторых спортсменов. Это когда у тебя не вырастает большая одна грудная мышца, здесь просто кость. Это врожденная история", - рассказал артист.

LAUD признался о редкой врожденной патологии: певец долго этого стеснялсяLAUD (фото: instagram.com/laud_vk)

Певец признался, что не знает точных причин возникновения этого синдрома. В то же время современная медицина позволяет скорректировать такую особенность - в частности, с помощью импланта или наращивания мышечной ткани.

Певец даже задумывался о хирургическом вмешательстве, однако со временем изменил отношение к своей внешности.

"Сложно сказать, от чего это может быть. Я это объясняю, что вот этого у меня нет, но есть у меня другие таланты. Хотя я всегда этого очень сильно стеснялся. Когда мне было 16 лет, я на пляж не мог выйти. Можно сделать себе имплант, можно нарастить мышцу, но это очень дорого стоит. Я на самом деле хотел бы это в будущем сделать, но это не является приоритетом. Меня это не смущает сейчас, я не испытываю никакого дискомфорта" - добавил исполнитель.

LAUD отмечает, что сегодня эта особенность не влияет на его самочувствие или уверенность в себе.

Напомним, певец стал серебряным призером Нацотбора на "Евровидение-2026", где представил песню "Lightkeeper".

Его выступление вызвало разные оценки. Судья Руслана отметила вокальные способности артиста, однако посоветовала ему "не приносить фирму".

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

