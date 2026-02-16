LAUD признался о редкой врожденной патологии: певец долго этого стеснялся
Украинский певец LAUD (настоящееимя - Владислав Каращук), который занял второе место на Нацотборе на "Евровидение-2026", впервые откровенно рассказал о редкой врожденной особенности. Артист признался, что родился без одной грудной мышцы.
Какой диагноз имеет LAUD
По словам исполнителя, у него диагностирован синдром Поланда - редкая генетическая аномалия, из-за которой не формируется большая грудная мышца с одной стороны.
Сначала певец думал, что речь идет об определенной задержке физического развития, однако впоследствии понял, что причина другая.
"У меня нет одной грудной мышцы. Я с этим родился. Я сначала думал, что это какая-то задержка в развитии, а потом понял, что у меня этого нет. Это называется синдром Поланда. Это есть у некоторых спортсменов. Это когда у тебя не вырастает большая одна грудная мышца, здесь просто кость. Это врожденная история", - рассказал артист.
LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)
Певец признался, что не знает точных причин возникновения этого синдрома. В то же время современная медицина позволяет скорректировать такую особенность - в частности, с помощью импланта или наращивания мышечной ткани.
Певец даже задумывался о хирургическом вмешательстве, однако со временем изменил отношение к своей внешности.
"Сложно сказать, от чего это может быть. Я это объясняю, что вот этого у меня нет, но есть у меня другие таланты. Хотя я всегда этого очень сильно стеснялся. Когда мне было 16 лет, я на пляж не мог выйти. Можно сделать себе имплант, можно нарастить мышцу, но это очень дорого стоит. Я на самом деле хотел бы это в будущем сделать, но это не является приоритетом. Меня это не смущает сейчас, я не испытываю никакого дискомфорта" - добавил исполнитель.
LAUD отмечает, что сегодня эта особенность не влияет на его самочувствие или уверенность в себе.
Напомним, певец стал серебряным призером Нацотбора на "Евровидение-2026", где представил песню "Lightkeeper".
Его выступление вызвало разные оценки. Судья Руслана отметила вокальные способности артиста, однако посоветовала ему "не приносить фирму".
