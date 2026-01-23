ua en ru
"Придется сесть в кресло колесное". Известная ведущая впервые рассказала о неизлечимой болезни мужа-ветерана

Пятница 23 января 2026 11:18
"Придется сесть в кресло колесное". Известная ведущая впервые рассказала о неизлечимой болезни мужа-ветерана Юлия Карпова и Сергей Пономаренко (фото: instagram.com/y.karpova)
Автор: Катерина Собкова

Известная радиоведущая Юлия Карпова уже несколько лет находится в отношениях с ветераном Сергеем Пономаренко. Однако их отношениям могла помешать болезнь мужа.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала Юлия Карпова.

Ранение Сергея Пономаренко

Сергей Пономаренко - военный, который защищал Украину с 2014 года. По словам ведущей, сейчас он уволен со службы, имеет вторую группу инвалидности и болезнь, которая не поддается полному лечению.

"Он чудом остался жив, имея за спиной две войны. Он был в 14-м году добровольцем, и в 22-м", - говорит Юлия.

Она признается, что на момент начала их отношений Сергей уже знал о своем состоянии. Между парой состоялся тяжелый и честный разговор, во время которого мужчина предоставил Юлии право выбора.

Сергей прямо спросил Юлию, готова ли она жить с его болезнью всю жизнь. По словам ведущей, это было самое искреннее признание, которое она когда-либо слышала.

В тот момент Сергей пытался скрыть "скупую мужскую слезу", осознавая тяжесть своего вопроса. Карпова ответила утвердительно, заверив любимого, что его состояние никогда не станет преградой для их счастья.

"Если в один прекрасный день придется сесть в кресло колесное, у тебя будет самое крутое кресло. Но ты не почувствуешь, что с тобой что-то не так", - рассказывает она.

&quot;Придется сесть в кресло колесное&quot;. Известная ведущая впервые рассказала о неизлечимой болезни мужа-ветеранаЮлия Карпова и Сергей Пономаренко (фото: instagram.com/y.karpova)

Как болезнь влияет на быт пары

Сейчас быт пары полностью адаптирован под потребности здоровья ветерана. Юлия рассказывает, что они учитывают болезнь на каждом шагу - от планирования отпуска до контроля эмоционального состояния Сергея, поскольку любой лишний стресс может вызвать необратимое ухудшение.

Она называет их пару "зубастой командой", где она берет на себя миссию сделать все, чтобы мужчина как можно меньше чувствовал последствия ранений в повседневной жизни.

