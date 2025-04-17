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Ушли из кино навсегда: звезды, которые оставили карьеру из-за неизлечимых болезней

Четверг 17 апреля 2025 09:21
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Ушли из кино навсегда: звезды, которые оставили карьеру из-за неизлечимых болезней Знаменитости, которые покинули актерство из-за болезни (фото: instagram.com/realmikejfox)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Некоторым знаменитостям пришлось исчезнуть с экранов не из-за нехватки предложений в кино или потери популярности. Они покинули Голливуд из-за серьезных проблем со здоровьем.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об актерах, которые оставили карьеру из-за тяжелых заболеваний.

Майкл Дж. Фокс

Звезда фильмов "Назад в будущее" узнал о своем диагнозе в 1991 году - у него обнаружили болезнь Паркинсона. В 2020-м он завершил актерскую карьеру на фоне ухудшения здоровья. Фокс также основал фонд для исследования болезни Паркинсона и получил Президентскую медаль Свободы в 2025 году.

Ушли из кино навсегда: звезды, которые оставили карьеру из-за неизлечимых болезнейМайкл Дж. Фокс в 2024 году (фото: instagram.com/realmikejfox)

Брюс Уиллис

Звезда боевиков распрощался со съемочными площадками навсегда из-за диагноза афазия, которая стала следствием лобно-височной деменции. О проблемах со здоровьем стало известно в 2022-м. С тех пор Брюс проживает дни в кругу жены и детей, которые заботятся о его здоровье.

Ушли из кино навсегда: звезды, которые оставили карьеру из-за неизлечимых болезнейУиллис с бывшей Деми Мур и дочерью Таллулой (фото:instagram.com/demimoore)

Вэл Килмер

С 2015 года знаменитый "Айсмен" боролся с раком горла, вследствие чего почти потерял голос и редко играл в кино. Несмотря на непростое состояние, в 2022-м он решился на съемки в картине "Лучший стрелок: Маверик". Там его персонаж тоже имел проблемы со здоровьем. Это была последняя выдающаяся роль актера. После этого он редко появлялся на публике, а в апреле 2025 года ушел из жизни в возрасте 65 лет.

Ушли из кино навсегда: звезды, которые оставили карьеру из-за неизлечимых болезнейПочему Вэл Килмер оставил карьеру (фото: Getty Images)

Джин Хэкмен

Оскароносный актер завершил карьеру в 2004 году по наставлению врача, который предупредил о серьезных проблемах с сердцем. Впоследствии у Джина диагностировали Альцгеймер. Это не помешало ему дожить до 95 лет, наслаждаясь частной жизнью. Правда, обстоятельства смерти знаменитости, которая наступила через несколько дней после жены, до сих пор шокируют публику.

Ушли из кино навсегда: звезды, которые оставили карьеру из-за неизлечимых болезнейКак умер Джин Хэкмен (фото: Getty Images)

Сельма Блэр

Актриса, известная по ролям в фильмах "Жестокие игры" и "Хеллбой", в 2018 году сообщила о диагнозе рассеянный склероз. Болезнь повлияла на ее способность работать, однако она продолжает появляться на публике.

Ушли из кино навсегда: звезды, которые оставили карьеру из-за неизлечимых болезнейЧто известно о болезни Сельмы Блэр (фото: instagram.com/selmablair)

Питер Фальк

Знаменитый детектив Коломбо последние годы своей жизни страдал от болезни Альцгеймера и почти не появлялся на публике. Его последний фильм вышел в 2009-м, а через два года он умер в 85-летнем возрасте.

Ушли из кино навсегда: звезды, которые оставили карьеру из-за неизлечимых болезнейПитер Фальк в роли Коломбо (фото: wikipedia/Margie Korshak)

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При написании материала были использованы следующие источники: People, Empire, Wikipedia.

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