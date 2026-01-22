"Не могу планировать беременность": известная ведущая впервые рассказала о проблемах со здоровьем

Бывшая звезда утреннего радиоэфира Юлия Карпова призналась, что долгое время работала с психиатром и принимала антидепрессанты, однако вместо поддержки на работе сталкивалась с манипуляциями.

Состояние здоровья Карповой вследствие работы

Юлия откровенно заявила, что работа в условиях постоянного давления подорвала ее здоровье. Ведущая была вынуждена обратиться за профессиональной помощью к психиатру и начать длительный курс лечения.

"Я работала с психиатром длительное время. Меня работа довела до лекарств. Антидепрессанты - это не легкие препараты, на них надо правильно зайти и правильно выйти. Когда я сказала об этом руководителю, услышала: "Ну, здоровье прежде всего". А уже через месяц меня упрекали: "Ты что-то слишком часто болеешь", - вспоминает Карпова.

Ведущая добавляет, что из-за собственного состояния и лечения не имеет возможности даже планировать семью и беременность.

По словам Юлии, руководство игнорировало ее состояние в течение полутора лет.

Отношение к другим коллегам

Юлия отметила, что ее случай - не единичный. По ее словам, сейчас в компании остается много людей, которые находятся в кризисном состоянии, работают со специалистами и принимают лекарства, но боятся говорить об этом открыто.

"Я вижу других людей, и в этот момент до меня начало доходить, что это же не только я неправильная. Вопрос не в том, что весь коллектив работает, а я одна такая неудобная, некомфортная и с которой никто не хочет работать. Таких людей, как я, там сейчас масса. Их даже не двое", - резюмирует Карпова.