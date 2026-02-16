LAUD зізнався про рідкісну вроджену патологію: співак довго цього соромився

Український співак LAUD (справж н є ім'я - Владислав Каращук), який посів друге місце на Нацвідборі на "Євробачення-2026", вперше відверто розповів про рідкісну вроджену особливість. Артист зізнався, що народився без одного грудного м’яза.

Який діагноз має LAUD

За словами виконавця, у нього діагностовано синдром Поланда - рідкісну генетичну аномалію, через яку не формується великий грудний м’яз з одного боку.

Спочатку співак думав, що йдеться про певну затримку фізичного розвитку, однак згодом зрозумів, що причина інша.

"У мене немає одного грудного м'яза. Я з цим народився. Я спочатку думав, що це якась затримка в розвитку, а потім зрозумів, що в мене цього немає. Це називається синдром Поланда. Це є в деяких спортсменів. Це коли в тебе не виростає великий один грудний м'яз, тут просто кістка. Це вроджена історія", - розповів артист.

LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)

Співак зізнався, що не знає точних причин виникнення цього синдрому. Водночас сучасна медицина дозволяє скоригувати таку особливість - зокрема, за допомогою імпланта або нарощування м’язової тканини.

Співак навіть замислювався про хірургічне втручання, однак із часом змінив ставлення до своєї зовнішності.

"Складно сказати, від чого це може бути. Я це пояснюю, що ось цього в мене немає, але є в мене інші таланти. Хоча я завжди цього дуже сильно соромився. Коли мені було 16 років, я на пляж не міг вийти. Можна зробити собі імплант, можна наростити м'яз, але це дуже дорого коштує. Я насправді хотів би це в майбутньому зробити, але це не є пріоритетом. Мене це не бентежить зараз, я не відчуваю жодного дискомфорту" - додав виконавець.

LAUD зазначає, що сьогодні ця особливість не впливає на його самопочуття чи впевненість у собі.

Нагадаємо, співак став срібним призером Нацвідбору на "Євробачення-2026", де представив пісню "Lightkeeper".

Його виступ викликав різні оцінки. Суддя Руслана відзначила вокальні здібності артиста, однак порадила йому "не приносити фірму".