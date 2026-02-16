ua en ru
Пн, 16 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

LAUD зізнався про рідкісну вроджену патологію: співак довго цього соромився

Понеділок 16 лютого 2026 18:10
UA EN RU
LAUD зізнався про рідкісну вроджену патологію: співак довго цього соромився LAUD (фото: instagram.com/laud_vk)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак LAUD (справжнє ім'я - Владислав Каращук), який посів друге місце на Нацвідборі на "Євробачення-2026", вперше відверто розповів про рідкісну вроджену особливість. Артист зізнався, що народився без одного грудного м’яза.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтервʼю виконавця Славі Дьоміну.

Більше цікавого: Зірки, які залишили кар'єру через важкі хвороби

Який діагноз має LAUD

За словами виконавця, у нього діагностовано синдром Поланда - рідкісну генетичну аномалію, через яку не формується великий грудний м’яз з одного боку.

Спочатку співак думав, що йдеться про певну затримку фізичного розвитку, однак згодом зрозумів, що причина інша.

"У мене немає одного грудного м'яза. Я з цим народився. Я спочатку думав, що це якась затримка в розвитку, а потім зрозумів, що в мене цього немає. Це називається синдром Поланда. Це є в деяких спортсменів. Це коли в тебе не виростає великий один грудний м'яз, тут просто кістка. Це вроджена історія", - розповів артист.

LAUD зізнався про рідкісну вроджену патологію: співак довго цього соромивсяLAUD (фото: instagram.com/laud_vk)

Співак зізнався, що не знає точних причин виникнення цього синдрому. Водночас сучасна медицина дозволяє скоригувати таку особливість - зокрема, за допомогою імпланта або нарощування м’язової тканини.

Співак навіть замислювався про хірургічне втручання, однак із часом змінив ставлення до своєї зовнішності.

"Складно сказати, від чого це може бути. Я це пояснюю, що ось цього в мене немає, але є в мене інші таланти. Хоча я завжди цього дуже сильно соромився. Коли мені було 16 років, я на пляж не міг вийти. Можна зробити собі імплант, можна наростити м'яз, але це дуже дорого коштує. Я насправді хотів би це в майбутньому зробити, але це не є пріоритетом. Мене це не бентежить зараз, я не відчуваю жодного дискомфорту" - додав виконавець.

LAUD зазначає, що сьогодні ця особливість не впливає на його самопочуття чи впевненість у собі.

Нагадаємо, співак став срібним призером Нацвідбору на "Євробачення-2026", де представив пісню "Lightkeeper".

Його виступ викликав різні оцінки. Суддя Руслана відзначила вокальні здібності артиста, однак порадила йому "не приносити фірму".

Вас може зацікавити:

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Хвороби Здоров'я
Новини
Переговори у Женеві: які теми третього раунду та чому Кремль змінив склад команди
Переговори у Женеві: які теми третього раунду та чому Кремль змінив склад команди
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"