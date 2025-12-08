"Квартал 95" об артистах, отказавшихся выступать на концерте: "От нас отвернулись близкие"

Студия "Квартал 95" публично высказалась относительно артистов, которые отказались участвовать в съемках новогоднего концерта "Єдиний квартал" из-за резонансной ситуации вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

Во время съемок шоу между Юрием Ткачом и Евгением Кошевым состоялся диалог, в котором они фактически подтвердили, что часть звезд действительно не приехала на концерт из-за скандала.

"Из-за Миндича", - ответил Евгений Кошевой на вопрос Ткача об отсутствии артистов.

Юрий в ответ эмоционально подытожил ситуацию.

"То есть, получается, из-за этого скандала от нас отвернулись наши все близкие друзья-артисты", - обратился к коллеге он.

Впрочем, Кошевой заверил, что не все отвернулись от команды.

"Настоящие друзья-артисты от нас не отвернулись. Они сегодня здесь, мы их благодарим за поддержку", - сказал юморист.

Также со сцены жестко прозвучало заявление и в адрес самого Тимура Миндича.

"Я очень надеюсь, что эти деньги будут греть тебе душу, а потом будут появляться ожоги... потому что душа у тебя именно там", - прокомментировал Евгений.

В студии подчеркнули, что "Квартал 95" продолжает существовать и работать, несмотря на любые скандалы.

"Квартал был, есть и будет, несмотря на то, какое дерьмо каким-то образом причастно к имени Квартала", - заверил Кошевой.

На фоне чего вспыхнул скандал

В ноябре НАБУ сообщило о разоблачении взяточнической схемы, одним из фигурантов которой оказался бизнесмен Тимур Миндич - совладелец студии "Квартал 95". Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста.

После этого студия обнародовала официальное заявление, в котором отметила, что Миндич имеет лишь юридическую связь с компанией, но не участвует в ее работе.

Впрочем, это заявление не остановило волну критики. В соцсетях начали активно обсуждать, кто из артистов согласится, а кто откажется от участия в праздничном шоу.

Кто все же вышел на сцену "Единого квартала"

Несмотря на бойкот части звезд, новогодний концерт все же состоялся 6 и 7 декабря. В нем приняли участие Ирина Билык, Оля Полякова, ВУЗВ, Мюсли UA, Ріапобой, Drevo группа "Антитела".

Таким образом, команда "Квартала" все же собрала полноценный лайнап, несмотря на сложный инфоповод и общественный резонанс вокруг студии.