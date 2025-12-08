ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Квартал 95" об артистах, отказавшихся выступать на концерте: "От нас отвернулись близкие"

Понедельник 08 декабря 2025 13:03
UA EN RU
"Квартал 95" об артистах, отказавшихся выступать на концерте: "От нас отвернулись близкие" Актеры "Квартала 95" сделали заявление о бойкоте артистов (фото: facebook.com/kvartal95)
Автор: Иванна Пашкевич

Студия "Квартал 95" публично высказалась относительно артистов, которые отказались участвовать в съемках новогоднего концерта "Єдиний квартал" из-за резонансной ситуации вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "що ти знаєш про Бобула?".

Во время съемок шоу между Юрием Ткачом и Евгением Кошевым состоялся диалог, в котором они фактически подтвердили, что часть звезд действительно не приехала на концерт из-за скандала.

"Из-за Миндича", - ответил Евгений Кошевой на вопрос Ткача об отсутствии артистов.

Юрий в ответ эмоционально подытожил ситуацию.

"То есть, получается, из-за этого скандала от нас отвернулись наши все близкие друзья-артисты", - обратился к коллеге он.

Впрочем, Кошевой заверил, что не все отвернулись от команды.

"Настоящие друзья-артисты от нас не отвернулись. Они сегодня здесь, мы их благодарим за поддержку", - сказал юморист.

Также со сцены жестко прозвучало заявление и в адрес самого Тимура Миндича.

"Я очень надеюсь, что эти деньги будут греть тебе душу, а потом будут появляться ожоги... потому что душа у тебя именно там", - прокомментировал Евгений.

В студии подчеркнули, что "Квартал 95" продолжает существовать и работать, несмотря на любые скандалы.

"Квартал был, есть и будет, несмотря на то, какое дерьмо каким-то образом причастно к имени Квартала", - заверил Кошевой.

На фоне чего вспыхнул скандал

В ноябре НАБУ сообщило о разоблачении взяточнической схемы, одним из фигурантов которой оказался бизнесмен Тимур Миндич - совладелец студии "Квартал 95". Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста.

После этого студия обнародовала официальное заявление, в котором отметила, что Миндич имеет лишь юридическую связь с компанией, но не участвует в ее работе.

Впрочем, это заявление не остановило волну критики. В соцсетях начали активно обсуждать, кто из артистов согласится, а кто откажется от участия в праздничном шоу.

Кто все же вышел на сцену "Единого квартала"

Несмотря на бойкот части звезд, новогодний концерт все же состоялся 6 и 7 декабря. В нем приняли участие Ирина Билык, Оля Полякова, ВУЗВ, Мюсли UA, Ріапобой, Drevo группа "Антитела".

Таким образом, команда "Квартала" все же собрала полноценный лайнап, несмотря на сложный инфоповод и общественный резонанс вокруг студии.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
95-й квартал Звезды шоу-бизнеса
Новости
Почему Зеленский еще не видел новые поправки к мирному плану: объясняют источники РБК-Украина
Почему Зеленский еще не видел новые поправки к мирному плану: объясняют источники РБК-Украина
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте