"Квартал 95" об артистах, отказавшихся выступать на концерте: "От нас отвернулись близкие"
Студия "Квартал 95" публично высказалась относительно артистов, которые отказались участвовать в съемках новогоднего концерта "Єдиний квартал" из-за резонансной ситуации вокруг бизнесмена Тимура Миндича.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "що ти знаєш про Бобула?".
Во время съемок шоу между Юрием Ткачом и Евгением Кошевым состоялся диалог, в котором они фактически подтвердили, что часть звезд действительно не приехала на концерт из-за скандала.
"Из-за Миндича", - ответил Евгений Кошевой на вопрос Ткача об отсутствии артистов.
Юрий в ответ эмоционально подытожил ситуацию.
"То есть, получается, из-за этого скандала от нас отвернулись наши все близкие друзья-артисты", - обратился к коллеге он.
Впрочем, Кошевой заверил, что не все отвернулись от команды.
"Настоящие друзья-артисты от нас не отвернулись. Они сегодня здесь, мы их благодарим за поддержку", - сказал юморист.
Также со сцены жестко прозвучало заявление и в адрес самого Тимура Миндича.
"Я очень надеюсь, что эти деньги будут греть тебе душу, а потом будут появляться ожоги... потому что душа у тебя именно там", - прокомментировал Евгений.
В студии подчеркнули, что "Квартал 95" продолжает существовать и работать, несмотря на любые скандалы.
"Квартал был, есть и будет, несмотря на то, какое дерьмо каким-то образом причастно к имени Квартала", - заверил Кошевой.
На фоне чего вспыхнул скандал
В ноябре НАБУ сообщило о разоблачении взяточнической схемы, одним из фигурантов которой оказался бизнесмен Тимур Миндич - совладелец студии "Квартал 95". Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста.
После этого студия обнародовала официальное заявление, в котором отметила, что Миндич имеет лишь юридическую связь с компанией, но не участвует в ее работе.
Впрочем, это заявление не остановило волну критики. В соцсетях начали активно обсуждать, кто из артистов согласится, а кто откажется от участия в праздничном шоу.
Кто все же вышел на сцену "Единого квартала"
Несмотря на бойкот части звезд, новогодний концерт все же состоялся 6 и 7 декабря. В нем приняли участие Ирина Билык, Оля Полякова, ВУЗВ, Мюсли UA, Ріапобой, Drevo группа "Антитела".
Таким образом, команда "Квартала" все же собрала полноценный лайнап, несмотря на сложный инфоповод и общественный резонанс вокруг студии.
Вас может заинтересовать:
-
"Квартал 95" создал новую компанию, но уже без Миндича
-
Что известно об Ирине Пикаловой, которая возглавила новую компанию Студии
-
Юрист ответил, зачем "Кварталу" новое ООО