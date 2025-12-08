"Квартал 95" про артистів, які відмовились виступати на концерті: "Від нас відвернулися близькі"

Студія "Квартал 95" публічно висловилася щодо артистів, які відмовилися брати участь у зйомках новорічного концерту "Єдиний квартал" через резонансну ситуацію навколо бізнесмена Тимура Міндіча.

Під час зйомок шоу між Юрієм Ткачем та Євгеном Кошовим відбувся діалог, в якому вони фактично підтвердили, що частина зірок справді не приїхала на концерт через скандал.

"Через Міндіча", - відповів Євген Кошовий на запитання Ткача про відсутність артистів.

Юрій у відповідь емоційно підсумував ситуацію.

"Тобто, виходить, через цього скандалу від нас відвернулися наші всі близькі друзі-артисти", - звернувся до колеги він.

Втім, Кошовий запевнив, що не всі відвернулися від команди.

"Справжні друзі-артисти від нас не відвернулися. Вони сьогодні тут, ми їм дякуємо за підтримку", - сказав гуморист.

Також зі сцени жорстко прозвучала заява й на адресу самого Тимура Міндіча.

"Я дуже сподіваюсь, що ці гроші будуть гріти тобі душу, а потім будуть з’являтися опіки… бо душа у тебе саме там", - прокоментував Євген.

У студії підкреслили, що "Квартал 95" продовжує існувати та працювати, попри будь-які скандали.

"Квартал був, є і буде, не дивлячись на те, яке лайно якимось чином причетне до імені Кварталу", - запевнив Кошовий.

На тлі чого спалахнув скандал

У листопаді НАБУ повідомило про викриття хабарницької схеми, одним із фігурантів якої виявився бізнесмен Тимур Міндіч - співвласник студії "Квартал 95". Суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту.

Після цього студія оприлюднила офіційну заяву, в якій зазначила, що Міндіч має лише юридичний зв’язок із компанією, але не бере участі в її роботі.

Втім, ця заява не зупинила хвилю критики. У соцмережах почали активно обговорювати, хто з артистів погодиться, а хто відмовиться від участі у святковому шоу.

Хто все ж вийшов на сцену "Єдиного кварталу"

Попри бойкот частини зірок, новорічний концерт все ж відбувся 6 і 7 грудня. У ньому взяли участь Ірина Білик, Оля Полякова, ВУЗВ, Мюслі UA, Pianoбой, Drevo гурт "Антитіла".

Таким чином, команда "Кварталу" все ж зібрала повноцінний лайнап, попри складний інфопривід та суспільний резонанс навколо студії.