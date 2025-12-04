На фоне слухов о закрытии: "Квартал 95" создал новую компанию, но уже без Миндича

Студия "Квартал 95" создала новую компанию. На фоне громкого скандала с Тимуром Миндичем, которого подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме в "Энергоатоме", и слухов о том, что проект могут вообще закрыть, появились новые детали.

Как сообщает РБК-Украина, пресс-служба "Квартала 95" в комментарии изданию "Детектор медіа" уже сообщила, что новая компания станет юридическим лицом продакшна.

Что известно о новой компании "Квартала"

Недавно на портале Your Control появилась информация о создании нового ООО. Оно получило название "Квартал ЮА" и уставный капитал в размере 1 миллион гривен.

Указано, что его участниками и учредителями стали:

Сергей Шефир (доля - 54,5%)

Сергей Казанин (7%),

Евгений Кошевой (7%),

Юрий Крапов (7%),

Роман Маров (7%),

Александр Пикалов (7%)

Ирина Пикалова (доля - 10,5%).

"Квартал" создал новую компанию (скриншоты)

В комментарии "Детектору медіа" пресс-служба "Квартала" высказалась о коррупционном скандале вокруг Миндича и отметила, создание новой компании было инициативой творческого коллектива.

"В состав ее учредителей входят люди, которые создавали "Квартал 95" с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО "Квартал ЮА". Наш новый контент будет произведен именно этой новой компанией", - говорилось в ответе.

"Санкции, введенные против Тимура Миндича, касаются исключительно физического лица и не связаны с деятельностью "Квартала 95" или производством контента. Тимур Миндич не участвует в операционной, творческой или управленческой деятельности "Квартала 95", и мы не осуществляем и не планируем осуществлять с ним никакой совместной работы", - также добавила пресс-служба.

Представители Студии рассказали, что не могут "совершать никаких действий по отчуждению или перераспределению" доли Миндича в ООО "Квартал 95". Поэтому оно "продолжает существовать в соответствии с законодательством Украины".

Почему появились слухи о закрытии "Квартала"

Напомним, недавно Национальное антикоррупционное бюро разоблачило схему, в рамках которой у поставщиков "Энергоатома" брали взятки. А одним из организаторов схемы оказался бизнесмен Тимур Миндич - совладелец Студии "Квартал 95".

Это спровоцировало громкую волну обсуждений. В частности украинцы начали писать в соцсетях относительно будущего "Квартала".

"Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды. "Квартал 95" - это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет и все это время занимается исключительно производством аудиовизуального контента. В разное время рядом с нами были разные люди - актеры, продюсеры, авторы, специалисты по разным направлениям", - впоследствии ответили в Студии.

Впрочем, скандал было не остановить. Звезды начали отказываться от участия в новогоднем концерте "Квартала".

А позже Ирина Сопонару ответила, могут ли закрыть "Квартал".

"Все может быть, конечно. Я не согласна с какими-то скандальными ситуациями. Мне кажется, все же, что не было чего-то прям такого, чтобы аж закрывать Квартал. Но безусловно время идет и все имеет свой логический конец. Надеюсь, что он наступит нескоро", - сказала она.