Костюк сыграет сразу два поединка 7 октября: расписание и где смотреть матчи WTA 1000

Понедельник 06 октября 2025 15:04
UA EN RU
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Марта Костюк проведет насыщенный игровой день в рамках соревнований WTA 1000 в китайском Ухане. 7 октября спортсменка выйдет на корт дважды - в матчах одиночного и парного разрядов.

Где и когда смотреть матчи украинки - сообщает РБК-Украина.

Матч против Каролины Муховой

В первом поединке дня Костюк встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая занимает 15-ю строчку мирового рейтинга и имеет 12-й номер посева на турнире.

Их противостояние состоится вторым запуском на центральном корте после матча Аранго - Самсонова. Начало матча - ориентировочно в 07:30 по киевскому времени.

Это будет повторение встречи месячной давности, когда Мухова победила украинку в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Теперь у Костюк есть шанс взять реванш в рамках азиатского турне.

Парный дебют с Данилович

После одиночного матча Костюк вернется на корт уже в паре с сербкой Ольгой Данилович.

Дуэт украинки и сербки встретится с шестыми сеяными - китаянкой Го Ханьюй и представительницей Александрой Пановой.

Игра состоится на корте №3, четвертым запуском после матча Андрееску/Юань - Тан/Ван. Ориентировочное начало - около 10:30 по киевскому времени.

Где смотреть матчи

Прямую трансляцию поединков турнира WTA 1000 в городе Ухань можно посмотреть в Украине на канале Setanta Sports Plus.

Накануне другая украинка Даяна Ястремская завершила выступления в одиночном разряде, уступив Лауре Зигмунд из Германии.

В то же время Людмила Киченок в паре с австралийкой Эллен Перес успешно стартовали, одолев пятый сеяный дуэт Эйша Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды).

Ранее мы рассказали, сколько призовых получила сборная Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

Кроме того, смотрите, какие позиции занимают украинки в обновленном рейтинге WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Марта Костюк
