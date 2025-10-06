Костюк сыграет сразу два поединка 7 октября: расписание и где смотреть матчи WTA 1000
Украинская теннисистка Марта Костюк проведет насыщенный игровой день в рамках соревнований WTA 1000 в китайском Ухане. 7 октября спортсменка выйдет на корт дважды - в матчах одиночного и парного разрядов.
Где и когда смотреть матчи украинки - сообщает РБК-Украина.
Матч против Каролины Муховой
В первом поединке дня Костюк встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая занимает 15-ю строчку мирового рейтинга и имеет 12-й номер посева на турнире.
Их противостояние состоится вторым запуском на центральном корте после матча Аранго - Самсонова. Начало матча - ориентировочно в 07:30 по киевскому времени.
Это будет повторение встречи месячной давности, когда Мухова победила украинку в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Теперь у Костюк есть шанс взять реванш в рамках азиатского турне.
Парный дебют с Данилович
После одиночного матча Костюк вернется на корт уже в паре с сербкой Ольгой Данилович.
Дуэт украинки и сербки встретится с шестыми сеяными - китаянкой Го Ханьюй и представительницей Александрой Пановой.
Игра состоится на корте №3, четвертым запуском после матча Андрееску/Юань - Тан/Ван. Ориентировочное начало - около 10:30 по киевскому времени.
Где смотреть матчи
Прямую трансляцию поединков турнира WTA 1000 в городе Ухань можно посмотреть в Украине на канале Setanta Sports Plus.
Накануне другая украинка Даяна Ястремская завершила выступления в одиночном разряде, уступив Лауре Зигмунд из Германии.
В то же время Людмила Киченок в паре с австралийкой Эллен Перес успешно стартовали, одолев пятый сеяный дуэт Эйша Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды).
