Киченок и Перес сенсационно одолели топ-сеяных на WTA 1000 в Ухане и прошли дальше

Понедельник 06 октября 2025 12:30
Людмила Киченок (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с австралийкой Эллен Перес успешно стартовали на турнире серии WTA 1000 в Ухане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Ход матча

В матче первого раунда парного разряда они обыграли пятый сеяный дуэт Деми Схюрс (Нидерланды) и Эйша Мухаммад (США) со счетом 6:4, 6:3.

Поединок длился 1 час 27 минут. Киченок и Перес выполнили три эйса, допустили две двойные ошибки и сделали три брейка.

Соперницы ответили одним эйсом, пятью ошибками на подаче и одним брейком.

В первом сете украинско-австралийский дуэт довел партию до победы 6:4, а во второй партии уверенно закрыли все вопросы - 6:3.

Следующие соперницы

В 1/8 финала Киченок и Перес встретятся с победительницами матча между Терезой Михаликовой (Словакия) / Оливией Николлз (Великобритания) и Маей Джойнт (Австралия) / Викторией Мбоко (Канада).

Состояние украинских теннисисток

Ранее Даяна Ястремская не смогла завершить матч первого круга против немки Лауры Зигемунд из-за травмы, покинув турнир на старте.

Людмила Киченок вместе с Перес продолжает борьбу на WTA 1000 в парном разряде.

Ранее мы рассказали, сколько призовых получила сборная Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

Также читайте о достижениях Даяны Ястремской в топ-50 WTA.

Кроме того, смотрите, какие позиции занимают украинки в обновленном рейтинге WTA.

Украина Теннис Китай
