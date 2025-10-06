ua en ru
Костюк зіграє одразу два поєдинки 7 жовтня: розклад і де дивитися матчі WTA 1000

Понеділок 06 жовтня 2025 15:04
Костюк зіграє одразу два поєдинки 7 жовтня: розклад і де дивитися матчі WTA 1000
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Марта Костюк проведе насичений ігровий день у рамках змагань WTA 1000 у китайському Ухані. 7 жовтня спортсменка вийде на корт двічі - у матчах одиночного та парного розрядів.

Де і коли дивитися матчі українки - повідомляє РБК-Україна.

Матч проти Кароліни Мухової

У першому поєдинку дня Костюк зустрінеться з чеською тенісисткою Кароліною Муховою, яка посідає 15-ту сходинку світового рейтингу та має 12-й номер посіву на турнірі.

Їхнє протистояння відбудеться другим запуском на центральному корті після матчу Аранго - Самсонова. Початок матчу - орієнтовно о 07:30 за київським часом.

Це буде повторення зустрічі місячної давнини, коли Мухова перемогла українку в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США. Тепер у Костюк є шанс узяти реванш у рамках азійського турне.

Парний дебют із Данилович

Після одиночного матчу Костюк повернеться на корт уже в парі з сербкою Ольгою Данилович.

Дует українки та сербки зустрінеться з шостими сіяними - китаянкою Го Ханьюй та представницею Олександрою Пановою.

Гра відбудеться на корті №3, четвертим запуском після матчу Андреєску/Юань - Тан/Ван. Орієнтовний початок - близько 10:30 за київським часом.

Де дивитися матчі

Пряму трансляцію поєдинків турніру WTA 1000 у місті Ухань можна переглянути в Україні на каналі Setanta Sports Plus.

Напередодні інша українка Даяна Ястремська завершила виступи в одиночному розряді, поступившись Лаурі Зігмунд із Німеччини.

Водночас Людмила Кіченок у парі з австралійкою Еллен Перес успішно стартували, здолавши п’ятий сіяний дует Ейша Мухаммад (США) / Демі Схюрс (Нідерланди).

Раніше ми розповіли, скільки призових отримала збірна України на Кубку Біллі Джин Кінг.

Крім того, дивіться, які позиції займають українки в оновленому рейтингу WTA.

