ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Концерт Макса Барских в Киеве: почему шоу активно обсуждают в Threads

Понедельник 15 декабря 2025 18:39
UA EN RU
Концерт Макса Барских в Киеве: почему шоу активно обсуждают в Threads Макс Барских (фото предоставлено пресс-службой)
Автор: Иванна Пашкевич

13 декабря в киевском Дворце спорта состоялось традиционное предрождественское шоу Макса Барских, которое ежегодно в конце декабря собирает около десяти тысяч зрителей. Это выступление стало последним в классическом формате, который артист представлял в течение семи лет.

Почему шоу певца так активно обсуждают в соцсетях - узнайте в материале на РБК-Украина.

Блэкаут во Дворце спорта и реакция артиста

Шоу состояло из четырех музыкальных блоков и открывалось программой из нового украиноязычного альбома "Місто дощів".

После завершения первого акта в зале внезапно исчез свет, а главный экран над сценой перестал работать - Дворец спорта фактически погрузился в блэкаут.

Макс Барских отреагировал на ситуацию с юмором, обратившись к зрителям со сцены.

Концерт Макса Барских в Киеве: почему шоу активно обсуждают в ThreadsМакс Барских (фото предоставлено пресс-службой)

"Мне нужно было поехать домой поставить стирку, пока есть свет. Извините, что это заняло немного времени. Было время поесть или нет? Хочу, чтобы у вас было хорошее настроение", - пошутил исполнитель.

Вместе с креативным продюсером шоу Аланом Бадоевым артист неоднократно извинился за техническую паузу. По отзывам зрителей, этот момент лишь усилил ощущение единения в зале.

Что пишут в сети и Threads

После концерта в соцсетях, в частности в Threads, начали массово появляться посты с обсуждением события.

Пользователи отмечали спокойствие, человечность артиста и его способность сохранять контакт с публикой в критической ситуации.

Режиссер Герман Ненов поделился своим мнением в сторис.

"В Украине среди певцов и певиц очень много крутых вокалистов, еще больше классных артистов и почти нет суперзвезд. Наверное Макс один из немногих, кто может претендовать на это звание", - написал он.

Концерт Макса Барских в Киеве: почему шоу активно обсуждают в ThreadsМакс Барских (фото предоставлено пресс-службой)

Продюсер Алексей Гончаренко подытожил реакцию коротко.

"Настоящие звезды сияют несмотря на все блэкауты", - отметил Гончаренко.

Другие пользователи пишут:

  • В наші часи інколи треба почекати. Щастя в дрібницях і в умінні чекати
  • Як організатор заходів можу сказати, що б в такий момент у мене б зупинилось серце. Команда і Макс просто герої
  • Чоловік, якому подобаюсь я, викликав мені таксі на побачення з чоловіком, який подобається мені
  • Ісус ходив по воді. Барських - топ, бо він вміє ходити по сцені
  • Сьогодні тредс заполонив Макс Барських
  • Якщо впасти до блуду, то тільки з тобою

Благотворительность и планы на будущее

Во время концерта Макс Барских также заявил о своих планах на следующий год, отметив, что хочет сосредоточиться на помощи детям, которых считает будущим страны.

Концерт Макса Барских в Киеве: почему шоу активно обсуждают в ThreadsМакс Барских (фото предоставлено пресс-службой)

Кроме этого, зрители присоединились к благотворительной инициативе вместе с Usyk Foundation и приняли участие в розыгрыше боксерских перчаток. Общая сумма сбора во время концерта составила 292 тысячи гривен.

После выступления артист поблагодарил публику в соцсетях и подтвердил, что этот концерт стал завершением классического формата.

Концерт Макса Барских в Киеве: почему шоу активно обсуждают в ThreadsМакс Барских (фото предоставлено пресс-службой)

"Вчера мы отыграли крайний концерт в классическом формате. Это было по-настоящему феерично. И я благодарю вас за то, что несмотря на техническую паузу наше с вами единение стало только крепче", - написал музыкант.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Макс Барских Звезды шоу-бизнеса
Новости
Дроны СБУ третий раз за неделю атаковали нефтедобычу РФ в Каспийском море, - источники
Дроны СБУ третий раз за неделю атаковали нефтедобычу РФ в Каспийском море, - источники
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе