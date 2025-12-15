Концерт Макса Барских в Киеве: почему шоу активно обсуждают в Threads

13 декабря в киевском Дворце спорта состоялось традиционное предрождественское шоу Макса Барских, которое ежегодно в конце декабря собирает около десяти тысяч зрителей. Это выступление стало последним в классическом формате, который артист представлял в течение семи лет.

Почему шоу певца так активно обсуждают в соцсетях - узнайте в материале на РБК-Украина .

Блэкаут во Дворце спорта и реакция артиста

Шоу состояло из четырех музыкальных блоков и открывалось программой из нового украиноязычного альбома "Місто дощів".

После завершения первого акта в зале внезапно исчез свет, а главный экран над сценой перестал работать - Дворец спорта фактически погрузился в блэкаут.

Макс Барских отреагировал на ситуацию с юмором, обратившись к зрителям со сцены.

Макс Барских (фото предоставлено пресс-службой)

"Мне нужно было поехать домой поставить стирку, пока есть свет. Извините, что это заняло немного времени. Было время поесть или нет? Хочу, чтобы у вас было хорошее настроение", - пошутил исполнитель.

Вместе с креативным продюсером шоу Аланом Бадоевым артист неоднократно извинился за техническую паузу. По отзывам зрителей, этот момент лишь усилил ощущение единения в зале.

Что пишут в сети и Threads

После концерта в соцсетях, в частности в Threads, начали массово появляться посты с обсуждением события.

Пользователи отмечали спокойствие, человечность артиста и его способность сохранять контакт с публикой в критической ситуации.

Режиссер Герман Ненов поделился своим мнением в сторис.

"В Украине среди певцов и певиц очень много крутых вокалистов, еще больше классных артистов и почти нет суперзвезд. Наверное Макс один из немногих, кто может претендовать на это звание", - написал он.

Продюсер Алексей Гончаренко подытожил реакцию коротко.

"Настоящие звезды сияют несмотря на все блэкауты", - отметил Гончаренко.

Другие пользователи пишут:

В наші часи інколи треба почекати. Щастя в дрібницях і в умінні чекати

Як організатор заходів можу сказати, що б в такий момент у мене б зупинилось серце. Команда і Макс просто герої

Чоловік, якому подобаюсь я, викликав мені таксі на побачення з чоловіком, який подобається мені

Ісус ходив по воді. Барських - топ, бо він вміє ходити по сцені

Сьогодні тредс заполонив Макс Барських

Якщо впасти до блуду, то тільки з тобою

Благотворительность и планы на будущее

Во время концерта Макс Барских также заявил о своих планах на следующий год, отметив, что хочет сосредоточиться на помощи детям, которых считает будущим страны.

Кроме этого, зрители присоединились к благотворительной инициативе вместе с Usyk Foundation и приняли участие в розыгрыше боксерских перчаток. Общая сумма сбора во время концерта составила 292 тысячи гривен.

После выступления артист поблагодарил публику в соцсетях и подтвердил, что этот концерт стал завершением классического формата.

"Вчера мы отыграли крайний концерт в классическом формате. Это было по-настоящему феерично. И я благодарю вас за то, что несмотря на техническую паузу наше с вами единение стало только крепче", - написал музыкант.