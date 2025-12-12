ua en ru
Без Винника не то? Таюне оценила современный украинский шоубизнес

Пятница 12 декабря 2025 11:00
UA EN RU
Без Винника не то? Таюне оценила современный украинский шоубизнес Олег Винник с женой (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Олег Винник поделился, с кем из украинских коллег до сих пор поддерживает связь, а его жена, известная как Таюне, высказалась, как в целом оценивает украинский шоубизнес сейчас.

Об этом супруги рассказали в интервью РБК-Украина.

С кем поддерживает связь Олег Винник

Самым первым певец называет Андрея Данилко, чей концерт недавно посещал.

"Я позвонил Данилко, попросил у него билет. Говорю: "Приглашай на концерт. Я в Берлине живу, ты приезжаешь". Он нам сделал билеты, мы пришли", - рассказывает Винник.

По его словам, хейт возник из-за того, что зрители заметили его перемещение по залу уже после начала программы. Однако подчеркнул, что провел на концерте все время. А после выступления зашел за кулисы к Андрею Данилко.

Олег отмечает, что несмотря на редкость общения, среди коллег есть те, с кем сохранились теплые человеческие отношения. Среди них Анатолий Матвийчук, Ольга Сумская, Петр Мага.

"Это не то что ты проводишь разговоры часами. Но это теплые человеческие отношения. Это не говорит о том, кто ты как профессионал. Нет, это человеческие отношения", - говорит Винник.

Испытывал ли зависть и недооцененность среди коллег

Артист признает, что конкуренция в шоубизнесе существовала всегда, но не считает ее проблемной. Он также подчеркнул, что оценка артиста - не мнение коллег, а реакция зрителей.

"Продал билет на концерт, пришел человек и не пошел. Вот это твоя оценка. И здесь ты несешь ответственность перед тем человеком", - отмечает он.

Жена Олега Таюне добавляет, что здоровое соперничество стимулирует развитие индустрии.

"Я увидела вас на концерте - мне понравилось. Я должен что-то сделать еще лучше. Это толчок. Если каждый делает это "что-то", тогда есть движение. Тогда шоубизнес не пресный. Он интересен", - рассказывает она.

В то же время артистка признает, что отсутствие Олега в украинском шоубизнесе сегодня очень заметно.

"Вот Олега сейчас на данный момент нет, и это очень ощутимо", - делится впечатлениями Таюне.

