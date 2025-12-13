ua en ru
София Нерсесян покорила финал "Детского Евровидения 2025": видео выступления украинки

Суббота 13 декабря 2025 19:03
София Нерсесян покорила финал "Детского Евровидения 2025": видео выступления украинки София Нерсесян в финале "Детского Евровидения 2025" (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Представительница Украины София Нерсесян вышла на сцену финала "Детского Евровидения 2025" в Грузии с песней "Мотанка". Она презентовала номер в украинском стиле с глубоким символическим месседжем.

Как выступила София Нерсесян, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Детского Евровидения".

Каким было выступление Украины на "Детском Евровидении"

Выступление Софии отличалось эмоциональностью и визуальной целостностью. Юная певица появилась на сцене под номером 6 в белом костюме с красной бахромой и орнаментами в форме сердца, которые подчеркивали национальные мотивы номера.

Она покоряла публику композицией "Мотанка", которая посвящена украинскому кукольному оберегу и превращает его в голос детей, стремящихся к защите и безопасности.

Украина на "Детском Евровидении 2025" (скриншоты)

Незадолго до финала международного конкурса стало известно, что композиция претерпела некоторые изменения - получила больше англоязычного текста.

Кроме сильного исполнения символической композиции, София поразила зрителей и танцевальным номером. Выступление украинки вызвало мощные овации в зале.


Что известно о Софии Нерсесян

Девушке 10 лет. Она из Киева. В свободное время активно волонтерит и участвует в благотворительных концертах, помогая собирать средства для защитников.

София победила в национальном отборе, покорив зрителей звучанием песни и харизмой. Автором музыки и текста композиции стала Светлана Тарабарова, а за аранжировку отвечал Александр Сосин.

Что известно о "Детском Евровидении 2025"

Конкурс проходит 13 декабря в Олимпийском дворце в Тбилиси. Право на проведение Грузия получила после победы Андрии Путкарадзе с песней "To My Mom", которая стала четвертым триумфом страны в истории "Детского Евровидения".

В конкурсе этого года принимают участие 18 стран. Победителя будут определять по результатам голосования 50 на 50, где половина оценок - от зрителей, половина - от жюри стран-участниц.

