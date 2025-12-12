"Начинаем с нуля": Винник заговорил о новых концертах на фоне слухов о "провальных турах"

Певец Олег Винник рассказал, почему так и не состоялись концерты, которые он планировал давать в Испании. По словам артиста, о провале тура речь не идет.

Где сейчас выступает Винник

"Выступаем везде, кроме России, конечно. Сейчас мы идем в тур в декабре. Его делают мои знакомые, хорошие ребята, организаторы из Украины, которые живут в Испании. И сейчас мы в Германии сначала делаем тур, семь концертов у нас", - рассказал артист.

"Были выступления и в Праге в этом году, два концерта. Выступаем, скажем так, где тебя приглашают - ты выступаешь. И слава тебе, Господи, что сегодня так есть. Я не скажу, что это так, как раньше... В начале войны мне было не до выступлений и я занимался другим делом, совершенно другим. Несмотря ни на что, ни на твое состояние здоровья, ни на что", - добавил он.

По словам Винника, в начале полномасштабной войны он мог давать немало концертов. Но тогда он решил заниматься другим. Артист рассказал, что тогда он занимался помощью Украине.

"У меня был принцип на тот момент, я не мог себе позволить... Просто не могли из себя выдавить себя, не до плясок, как говорят. Сейчас, слава Богу, работаем, идем дальше", - пояснил Олег.

Также он прокомментировал слухи о "провальном туре". Недавно в Испании отменили концерты Винника, но сам певец говорит, что это лишь перенос выступлений на другое время.

"Ничего не произошло, абсолютно ничего. Это был, во-первых, пробный первый концерт. Я в Испании никогда в жизни не выступал. И для каждого артиста всегда первый пробный концерт. В любой стране это экзамен, это проба и так далее. Но опять же, я доверяю людям, организаторам, которые делают тебе концерты, потому что это правильно", - сказал певец.

"Организаторы делают свое дело. И мы дошли до того момента, что лучше сделать все-таки в Германии и сделать в 26-м году... Ничего плохого нет. Даст Бог, в 26-м году мы проведем тур и по Испании, и не только. Все мы начинаем с нуля", - отметил он.