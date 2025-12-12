ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Начинаем с нуля": Винник заговорил о новых концертах на фоне слухов о "провальных турах"

Пятница 12 декабря 2025 09:24
UA EN RU
"Начинаем с нуля": Винник заговорил о новых концертах на фоне слухов о "провальных турах" Олег Винник (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Певец Олег Винник рассказал, почему так и не состоялись концерты, которые он планировал давать в Испании. По словам артиста, о провале тура речь не идет.

Об этом певец сказал в интервью РБК-Украина.

Где сейчас выступает Винник

"Выступаем везде, кроме России, конечно. Сейчас мы идем в тур в декабре. Его делают мои знакомые, хорошие ребята, организаторы из Украины, которые живут в Испании. И сейчас мы в Германии сначала делаем тур, семь концертов у нас", - рассказал артист.

"Были выступления и в Праге в этом году, два концерта. Выступаем, скажем так, где тебя приглашают - ты выступаешь. И слава тебе, Господи, что сегодня так есть. Я не скажу, что это так, как раньше... В начале войны мне было не до выступлений и я занимался другим делом, совершенно другим. Несмотря ни на что, ни на твое состояние здоровья, ни на что", - добавил он.

По словам Винника, в начале полномасштабной войны он мог давать немало концертов. Но тогда он решил заниматься другим. Артист рассказал, что тогда он занимался помощью Украине.

"У меня был принцип на тот момент, я не мог себе позволить... Просто не могли из себя выдавить себя, не до плясок, как говорят. Сейчас, слава Богу, работаем, идем дальше", - пояснил Олег.

Также он прокомментировал слухи о "провальном туре". Недавно в Испании отменили концерты Винника, но сам певец говорит, что это лишь перенос выступлений на другое время.

"Ничего не произошло, абсолютно ничего. Это был, во-первых, пробный первый концерт. Я в Испании никогда в жизни не выступал. И для каждого артиста всегда первый пробный концерт. В любой стране это экзамен, это проба и так далее. Но опять же, я доверяю людям, организаторам, которые делают тебе концерты, потому что это правильно", - сказал певец.

"Организаторы делают свое дело. И мы дошли до того момента, что лучше сделать все-таки в Германии и сделать в 26-м году... Ничего плохого нет. Даст Бог, в 26-м году мы проведем тур и по Испании, и не только. Все мы начинаем с нуля", - отметил он.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Олег Винник Звезды шоу-бизнеса
Новости
Под ударом энергетика и здания: последствия ночной атаки РФ по Одессе и области (фото)
Под ударом энергетика и здания: последствия ночной атаки РФ по Одессе и области (фото)
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений