Клуни потроллил Трампа его же словами после заявления о гражданстве

Публичный спор после интервью Клуни

Публичный спор между Клуни и Трампом вспыхнул с новой силой после того, как президент США высказался относительно недавнего получения актером французского гражданства.

Конфликт обострился после интервью Джорджа изданию Variety, в котором упомянул о своем прошлом общении с Трампом.

"Я знал его очень хорошо", - рассказал он.

"Он часто мне звонил, и однажды пытался помочь мне попасть в больницу к хирургу, специализирующемуся на спине. Я видел его в клубах и ресторанах. Он большой дурак. Что ж, он им и был. Это все изменило", - добавил актер в том же разговоре.

Джордж Клуни (фото: Getty Images)

После этого Дональд ответил публичным постом в соцсети Truth Social, где резко высказался в адрес звезды Голливуда.

"Клуни получил больше огласки благодаря политике, чем благодаря своим очень немногочисленным и абсолютно посредственным фильмам", - написал политик в заметке.

"Он вовсе не был кинозвездой, он был просто обычным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике", - добавил президент США.

Дональд Трамп прокомментировал новое гражданство Клуни (скриншот)

Ироничный ответ Клуни и новые обвинения Трампа

В ответ звезда фильма "11 друзей Оушена" опубликовал заявление, в котором иронично согласился с одним из лозунгов Трампа, переосмыслив его на свой лад.

"Мы должны снова сделать Америку великой. Мы начнем в ноябре", - сказал Клуни в заявлении, обнародованном изданием Deadline.

Заявление актера появилось вскоре после новогодней тирады Трампа, в которой тот также упомянул позицию Клуни относительно участия Джо Байдена в президентских выборах 2024 года.

"Неудачный политический эксперт бросил Байдена как собаку", - заявил Трамп ранее, комментируя интервью актера программе "60 минут".

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Отдельно президент США раскритиковал информацию о том, что Клуни и его жена, правозащитница Амаль Клуни, получили французское гражданство.

Супруги еще в 2021 году приобрели поместье в Провансе стоимостью 8,3 млн долларов, которое включает дом XVIII века, бассейн, теннисный корт, сады и декоративное озеро.

Джордж Клуни с женой (фото: Getty Images)

Клуни также ранее публично критиковал американские медиа за уступки политикам.

"Если бы CBS и ABC обжаловали эти иски и сказали: "Идите к черту", мы бы не были там, где мы есть в стране. Это просто правда", - заявил актер.

Летом Джордж снова подчеркивал важность гражданской позиции, комментируя современную политику в эфире CNN.

"Но знаете, если вы всю свою жизнь беспокоитесь о вещах, то ничего не будете делать", - сказал Клуни Андерсону Куперу.

"Я хочу иметь возможность посмотреть своим детям в глаза и сказать, где мы были и что мы делали в определенные моменты истории, и у меня нет с этим проблем", - добавил он.

Трамп, со своей стороны, регулярно возвращается к публичной критике Клуни, называя его "очень нелояльным коварством" и "третьесортным киноактером", что лишь углубляет их многолетний публичный конфликт.