Клуни потроллил Трампа его же словами после заявления о гражданстве
Голливудский актер Джордж Клуни резко отреагировал на новую волну критики со стороны президента США Дональда Трампа.
Публичный спор после интервью Клуни
Публичный спор между Клуни и Трампом вспыхнул с новой силой после того, как президент США высказался относительно недавнего получения актером французского гражданства.
Конфликт обострился после интервью Джорджа изданию Variety, в котором упомянул о своем прошлом общении с Трампом.
"Я знал его очень хорошо", - рассказал он.
"Он часто мне звонил, и однажды пытался помочь мне попасть в больницу к хирургу, специализирующемуся на спине. Я видел его в клубах и ресторанах. Он большой дурак. Что ж, он им и был. Это все изменило", - добавил актер в том же разговоре.
Джордж Клуни (фото: Getty Images)
После этого Дональд ответил публичным постом в соцсети Truth Social, где резко высказался в адрес звезды Голливуда.
"Клуни получил больше огласки благодаря политике, чем благодаря своим очень немногочисленным и абсолютно посредственным фильмам", - написал политик в заметке.
"Он вовсе не был кинозвездой, он был просто обычным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике", - добавил президент США.
Дональд Трамп прокомментировал новое гражданство Клуни (скриншот)
Ироничный ответ Клуни и новые обвинения Трампа
В ответ звезда фильма "11 друзей Оушена" опубликовал заявление, в котором иронично согласился с одним из лозунгов Трампа, переосмыслив его на свой лад.
"Мы должны снова сделать Америку великой. Мы начнем в ноябре", - сказал Клуни в заявлении, обнародованном изданием Deadline.
Заявление актера появилось вскоре после новогодней тирады Трампа, в которой тот также упомянул позицию Клуни относительно участия Джо Байдена в президентских выборах 2024 года.
"Неудачный политический эксперт бросил Байдена как собаку", - заявил Трамп ранее, комментируя интервью актера программе "60 минут".
Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Отдельно президент США раскритиковал информацию о том, что Клуни и его жена, правозащитница Амаль Клуни, получили французское гражданство.
Супруги еще в 2021 году приобрели поместье в Провансе стоимостью 8,3 млн долларов, которое включает дом XVIII века, бассейн, теннисный корт, сады и декоративное озеро.
Джордж Клуни с женой (фото: Getty Images)
Клуни также ранее публично критиковал американские медиа за уступки политикам.
"Если бы CBS и ABC обжаловали эти иски и сказали: "Идите к черту", мы бы не были там, где мы есть в стране. Это просто правда", - заявил актер.
Летом Джордж снова подчеркивал важность гражданской позиции, комментируя современную политику в эфире CNN.
"Но знаете, если вы всю свою жизнь беспокоитесь о вещах, то ничего не будете делать", - сказал Клуни Андерсону Куперу.
"Я хочу иметь возможность посмотреть своим детям в глаза и сказать, где мы были и что мы делали в определенные моменты истории, и у меня нет с этим проблем", - добавил он.
Трамп, со своей стороны, регулярно возвращается к публичной критике Клуни, называя его "очень нелояльным коварством" и "третьесортным киноактером", что лишь углубляет их многолетний публичный конфликт.
