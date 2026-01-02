ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Клуни потроллил Трампа его же словами после заявления о гражданстве

Пятница 02 января 2026 10:29
UA EN RU
Клуни потроллил Трампа его же словами после заявления о гражданстве Джордж Клуни и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Голливудский актер Джордж Клуни резко отреагировал на новую волну критики со стороны президента США Дональда Трампа.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Публичный спор после интервью Клуни

Публичный спор между Клуни и Трампом вспыхнул с новой силой после того, как президент США высказался относительно недавнего получения актером французского гражданства.

Конфликт обострился после интервью Джорджа изданию Variety, в котором упомянул о своем прошлом общении с Трампом.

"Я знал его очень хорошо", - рассказал он.

"Он часто мне звонил, и однажды пытался помочь мне попасть в больницу к хирургу, специализирующемуся на спине. Я видел его в клубах и ресторанах. Он большой дурак. Что ж, он им и был. Это все изменило", - добавил актер в том же разговоре.

Клуни потроллил Трампа его же словами после заявления о гражданствеДжордж Клуни (фото: Getty Images)

После этого Дональд ответил публичным постом в соцсети Truth Social, где резко высказался в адрес звезды Голливуда.

"Клуни получил больше огласки благодаря политике, чем благодаря своим очень немногочисленным и абсолютно посредственным фильмам", - написал политик в заметке.

"Он вовсе не был кинозвездой, он был просто обычным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике", - добавил президент США.

Клуни потроллил Трампа его же словами после заявления о гражданствеДональд Трамп прокомментировал новое гражданство Клуни (скриншот)

Ироничный ответ Клуни и новые обвинения Трампа

В ответ звезда фильма "11 друзей Оушена" опубликовал заявление, в котором иронично согласился с одним из лозунгов Трампа, переосмыслив его на свой лад.

"Мы должны снова сделать Америку великой. Мы начнем в ноябре", - сказал Клуни в заявлении, обнародованном изданием Deadline.

Заявление актера появилось вскоре после новогодней тирады Трампа, в которой тот также упомянул позицию Клуни относительно участия Джо Байдена в президентских выборах 2024 года.

"Неудачный политический эксперт бросил Байдена как собаку", - заявил Трамп ранее, комментируя интервью актера программе "60 минут".

Клуни потроллил Трампа его же словами после заявления о гражданствеДональд Трамп (фото: Getty Images)

Отдельно президент США раскритиковал информацию о том, что Клуни и его жена, правозащитница Амаль Клуни, получили французское гражданство.

Супруги еще в 2021 году приобрели поместье в Провансе стоимостью 8,3 млн долларов, которое включает дом XVIII века, бассейн, теннисный корт, сады и декоративное озеро.

Клуни потроллил Трампа его же словами после заявления о гражданствеДжордж Клуни с женой (фото: Getty Images)

Клуни также ранее публично критиковал американские медиа за уступки политикам.

"Если бы CBS и ABC обжаловали эти иски и сказали: "Идите к черту", мы бы не были там, где мы есть в стране. Это просто правда", - заявил актер.

Летом Джордж снова подчеркивал важность гражданской позиции, комментируя современную политику в эфире CNN.

"Но знаете, если вы всю свою жизнь беспокоитесь о вещах, то ничего не будете делать", - сказал Клуни Андерсону Куперу.

"Я хочу иметь возможность посмотреть своим детям в глаза и сказать, где мы были и что мы делали в определенные моменты истории, и у меня нет с этим проблем", - добавил он.

Трамп, со своей стороны, регулярно возвращается к публичной критике Клуни, называя его "очень нелояльным коварством" и "третьесортным киноактером", что лишь углубляет их многолетний публичный конфликт.

Вас может заинтересовать:

При написании материала использовались следующие источники: Variety, Truth Social, Deadline.

Читайте РБК-Украина в Google News
Голливуд Дональд Трамп Джордж Клуни
Новости
Горел ТЦ, повреждены дома. Запорожье подверглось одной из самых массированных атак дронов
Горел ТЦ, повреждены дома. Запорожье подверглось одной из самых массированных атак дронов
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем