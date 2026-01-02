ua en ru
Клуні потролив Трампа його ж словами після заяви про громадянство

П'ятниця 02 січня 2026 10:29
Клуні потролив Трампа його ж словами після заяви про громадянство Джордж Клуні і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Голлівудський актор Джордж Клуні різко відреагував на нову хвилю критики з боку президента США Дональда Трампа.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Публічна суперечка після інтерв’ю Клуні

Публічна суперечка між Клуні і Трампом спалахнула з новою силою після того, як президент США висловився щодо нещодавнього отримання актором французького громадянства.

Конфлікт загострився після інтерв’ю Джорджа виданню Variety, в якому згадав про своє минуле спілкування з Трампом.

"Я знав його дуже добре", - розповів він.

"Він часто мені телефонував, і одного разу намагався допомогти мені потрапити до лікарні до хірурга, що спеціалізується на спині. Я бачив його в клубах і ресторанах. Він великий дурень. Що ж, він ним і був. Це все змінило", - додав актор у тій самій розмові.

Клуні потролив Трампа його ж словами після заяви про громадянствоДжордж Клуні (фото: Getty Images)

Після цього Дональд відповів публічним дописом у соцмережі Truth Social, де різко висловився на адресу зірки Голлівуду.

"Клуні отримав більше розголосу завдяки політиці, ніж завдяки своїм дуже нечисленним і абсолютно посереднім фільмам", - написав політик у дописі.

"Він зовсім не був кінозіркою, він був просто пересічним хлопцем, який постійно скаржився на здоровий глузд у політиці", - додав президент США.

Клуні потролив Трампа його ж словами після заяви про громадянствоДональд Трамп прокоментував нове громадянство Клуні (скріншот)

Іронічна відповідь Клуні та нові звинувачення Трампа

У відповідь зірка фільму "11 друзів Оушена" опублікував заяву, в якій іронічно погодився з одним із гасел Трампа, переосмисливши його на свій лад.

"Ми маємо знову зробити Америку великою. Ми почнемо в листопаді", - сказав Клуні у заяві, оприлюдненій виданням Deadline.

Заява актора з’явилася невдовзі після новорічної тиради Трампа, у якій той також згадав позицію Клуні щодо участі Джо Байдена у президентських виборах 2024 року.

"Невдалий політичний експерт кинув Байдена як собаку", - заявив Трамп раніше, коментуючи інтерв’ю актора програмі "60 хвилин".

Клуні потролив Трампа його ж словами після заяви про громадянствоДональд Трамп (фото: Getty Images)

Окремо президент США розкритикував інформацію про те, що Клуні та його дружина, правозахисниця Амаль Клуні, отримали французьке громадянство.

Подружжя ще у 2021 році придбало маєток у Провансі вартістю 8,3 млн доларів, який включає будинок XVIII століття, басейн, тенісний корт, сади та декоративне озеро.

Клуні потролив Трампа його ж словами після заяви про громадянствоДжордж Клуні з дружиною (фото: Getty Images)

Клуні також раніше публічно критикував американські медіа за поступки політикам.

"Якби CBS та ABC оскаржили ці позови та сказали: "Ідіть до біса", ми б не були там, де ми є в країні. Це просто правда", - заявив актор.

Влітку Джордж знову наголошував на важливості громадянської позиції, коментуючи сучасну політику в ефірі CNN.

"Але знаєте, якщо ви все своє життя турбуєтеся про речі, то нічого не робитимете", - сказав Клуні Андерсону Куперу.

"Я хочу мати можливість подивитися своїм дітям в очі та сказати, де ми були і що ми робили в певні моменти історії, і в мене немає з цим проблем", - додав він.

Трамп, зі свого боку, регулярно повертається до публічної критики Клуні, називаючи його "дуже нелояльним підступником" та "третьосортним кіноактором", що лише поглиблює їхній багаторічний публічний конфлікт.

При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Variety, Truth Social, Deadline.

