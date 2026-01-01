ua en ru
Чт, 01 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Слава Украине!": Роберт Де Ниро заговорил на украинском и тронул новогодним поздравлением

Четверг 01 января 2026 15:18
UA EN RU
"Слава Украине!": Роберт Де Ниро заговорил на украинском и тронул новогодним поздравлением Роберт Де Ниро (кадр из фильма "Амстердам")
Автор: Иванна Пашкевич

Голливудский актер Роберт Де Ниро обратился к украинцам с новогодним поздравлением накануне праздников. В видеообращении звезда мирового кино пожелал мира, безопасности и благополучия, а также произнес на украинском языке слова поддержки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу Ukraine WOW.

В ролике актер не только обращается к гражданам Украины с искренними пожеланиями, но и демонстрирует солидарность, завершив речь украинским лозунгом.

"Поздравляю! Это Роберт Де Ниро. В этот праздничный сезон мы с моей семьей желаем вам благополучия, радости, безопасности, свободы и мира. С любовью. Слава Украине!", - сказал актер.

Реакция фанов

  • Легендарний!
  • Дякуємо,Роберт! Вас теж з Новим роком! Миру і здоров'я!
  • Бути справжнім актором - це важка праця! Але бути людиною при цьому - це любов
  • Подяка, легендарна особистість
  • Дякуємо Вам! Слава Україні! Миру нам! Перемоги! Слава нашим Захисникам!
  • Господи, дякую за такий людей на цій планеті

К слову, Роберт Де Ниро не впервые публично выражает поддержку Украине.

Еще в начале полномасштабной войны он открыто говорил о происходящих событиях, призывая мировое сообщество не оставаться в стороне.

В частности, во время выступления перед студентами Кембриджского университета актер прокомментировал вторжение России в Украину и отметил ответственность каждого, кто имеет голос и влияние.

"В мире происходят вещи, и если у вас есть голос и вы видите, что происходит, вы имеете полное право что-то сказать об этом. Вы должны. Вы видите, что сейчас происходит в Украине, вы должны встать и сказать: "Так нельзя, это неправильно". Это так просто. Дело даже не в демократии, а в правильности и неправильности - в правде", - сказал знаменитость.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Голливуд Новый год Звёзды
Новости
На Новый год враг "поздравил" Одессу несколькими волнами атак: были пожары, повреждены дома
На Новый год враг "поздравил" Одессу несколькими волнами атак: были пожары, повреждены дома
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем