ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Джордж Клуни с семьей получили новое гражданство

Вторник 30 декабря 2025 13:18
UA EN RU
Джордж Клуни с семьей получили новое гражданство Джордж Клуни с семьей получили гражданство Франции (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Голливудский актер и режиссер Джордж Клуни вместе с семьей стал гражданином Франции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание AFP.

Семья Клуни в списке новых граждан Франции

В субботу во Франции обнародовали официальные документы с перечнем новых граждан страны, в который вошли Джордж Клуни, его жена Амаль и их дети-близнецы Александр и Элла.

Актер, который также имеет гражданство США, и Амаль Клуни - британско-ливанский юрист по гуманитарному праву - давно связаны с Францией.

Несмотря на наличие домов в Великобритании и вблизи семьи Клуни в Кентукки, основным местом жительства семьи стала ферма во Франции.

Джордж Клуни с семьей получили новое гражданствоДжордж Клуни с женой (фото: Getty Images)

Об этом актер рассказывал в феврале в интервью The New York Times.

"Вырастая в Кентукки, я хотел лишь сбежать с фермы, сбежать от этой жизни. Теперь я снова оказался в ней. Я вожу трактор и имею всевозможные вещи. Это лучший шанс на нормальную жизнь", - отмечал Клуни.

Подобные мысли актер озвучивал и в октябре в интервью журналу Esquire, открыто говоря о своем беспокойстве будущим детей.

"Я волновался из-за воспитания наших детей в Лос-Анджелесе, в культуре Голливуда. Я чувствовал, что они никогда не получат справедливого шанса на жизнь. Франция - им плевать на славу", - подчеркивал Джордж.

По словам Клуни, он не хочет, чтобы его дети росли под постоянным вниманием папарацци или становились объектом сравнений с другими "звездными" потомками.

Джордж Клуни с семьей получили новое гражданствоДжордж Клуни (фото: Getty Images)

Вопрос приватности для него принципиален уже много лет. В частности, в 2021 году актер опубликовал открытое письмо, в котором призвал медиа не показывать лица его детей ради их безопасности.

Строгие законы против папарацци во Франции

Во Франции действует одно из самых строгих в Европе законодательств по защите частной жизни.

В стране запрещено фотографировать человека в частном пространстве или распространять персональные данные, в частности адрес или номера телефонов.

Кроме того, публикация снимков знаменитостей в общественных местах также является незаконной, если их появление не связано непосредственно с выполнением публичных функций.

Как отмечал американский адвокат Чассен Палмер в статье 2020 года для California Western International Law Journal, во Франции попытки папарацци снимать знаменитостей в частное время часто завершаются юридическими последствиями.

По его словам, охрана или представители звезд фиксируют действия фотографов, после чего юристы предупреждают медиа о возможных гражданских исках.

Такая практика, отмечает юрист, существенно сдерживает вмешательство в частную жизнь публичных лиц.

Именно эти условия, как неоднократно подчеркивал Джордж Клуни, и делают Францию местом, где его семья может жить максимально спокойной и "нормальной" жизнью.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Голливуд Джордж Клуни
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем