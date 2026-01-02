Украинский музыкант получил почетную награду от епископа США

В Филадельфии состоялся благотворительный концерт в поддержку детей и украинцев, пострадавших от войны. Во время мероприятия фронтмена группы "Цвіт Кульбаби" Василия Марущака отметили почетной наградой "Сложные времена - время побед", которую ему вручил епископ Филадельфийский Лука (Згоба).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу артиста.

Благотворительный концерт имел целью сбор средств и привлечение внимания к гуманитарным потребностям украинцев, пострадавших от полномасштабной войны.

В рамках выступления Марущак исполнил самые известные композиции группы - "Королева", "Побарабану", "Манікюр", "Йду на війну", а также презентовал новую песню "Вернуться живым", которую посвятил украинским военным.

Артист уже более двух лет активно работает в США, проводя благотворительные концерты для украинской диаспоры.

Василий Марущак получил награду в США (фото предоставлено пресс-службой артиста)

Его выступления направлены не только на сбор средств, но и на поддержку морального духа украинцев за рубежом и помощь в укреплении обороноспособности Украины.

Во время мероприятия музыкант отметил важность культурного сопротивления и роли искусства в военное время.

"Музыка сегодня - это тоже фронт. Каждая наша песня - это сила для тех, кто борется за будущее Украины. Я благодарен людям, которые не теряют веры, приходят на концерты, поддерживают наших военных и Украину", - отметил музыкант.

Что известно о группе "Цвіт Кульбаби"

Украинская группа "Цвіт Кульбаби" основал в 2008 году музыкант Василий Марущак (Крецкий) в Ивано-Франковске.

Идея коллектива возникла спонтанно после репетиции местной панк-рок группы, однако музыканты сразу решили развиваться в собственном направлении - этно-фолк-рока, сочетая современное звучание с украинскими народными мотивами.

Название группы появилось символично и случайно - "приснилось" 1 апреля, как олицетворение легкости, энергии и фольклорной аутентичности.

Первые концерты и песни ("Катерина", "Віночок", "Зозулька") быстро привлекли внимание слушателей.

В 2009 году группа стала победителем фестиваля "Червона Рута" в рок-категории, что дало толчок к активной ротации на радио и выступлений за рубежом, в частности в Польше.

В 2011-2012 годах "Цвіт Кульбаби" получил широкую известность благодаря песне "Рижа", которая стала визитной карточкой коллектива и вошла в одноименный дебютный альбом.

В дальнейшем группа активно гастролировала в Украине и за рубежом, выступала на фестивалях, записывала новые треки и клипы.

Настоящий прорыв произошел в 2015 году после обновленной версии песни "Королева", которая возглавила радиочарты и принесла группе всеукраинское признание.

Коллектив выступал для украинской диаспоры в Канаде и Европе, а с началом полномасштабной войны сосредоточился также на благотворительной деятельности, поддержке военных и украинцев за рубежом.