Король Британии Чарльз III лишил своего брата титула принца из-за громкого скандала
Король Великобритании Чарльз III лишил своего младшего брата Эндрю титула принца и заставил его покинуть дом возле Виндзорского замка. Так его наказали за связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
65-летний Эндрю, младший брат Чарльза III и второй сын покойной королевы Елизаветы II, испытывал все большее давление из-за своего поведения и связей с Эпштейном, и в начале этого месяца его заставили отказаться от титула герцога Йоркского.
Чарльз III усилил свои действия против брата, лишив титулов и оставив его известным как Эндрю Маунтбеттен Виндзор.
В заявлении Букингемского дворца говорится, что Эндрю также было вручено официальное уведомление об отказе от аренды своего особняка Royal Lodge в имении Виндзор к западу от Лондона и о переезде в альтернативное частное жилье на востоке Англии.
"Эти санкции необходимы, несмотря на то, что он продолжает отрицать предъявленные ему обвинения. Их Величества желают четко дать понять, что их мысли и глубочайшие сочувствия были и останутся с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия", - отметили во дворце.
Источник во дворце сообщил, что хотя Эндрю продолжал отрицать обвинения против него, было очевидно, что имели место серьезные пробелы в суждениях.
Также отмечается, что решение принял Чарльз III, но монарх имел поддержку более широкой семьи, включая наследника престола принца Уильяма.
Брат короля Британии отказался от титула
Напомним, ранее мы сообщали, что брат британского короля Чарльза III принц Эндрю добровольно отказывается от титула герцога Йоркского и королевских наград из-за обвинений в связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.
Принц Эндрю официально сообщил, что после обсуждения с королем и членами семьи откажется от титулов и наград. Поэтому после того, как пять лет назад Эндрю "отстранился от жизни" королевской семьи, он сделает "еще один шаг".
При этом Эндрю добавил, что по-прежнему опровергает все обвинения против себя. Известно, что его дети - принцесса Беатрис и принцесса Евгения - сохранят свои титулы.
По информации британских СМИ, Чарльз III ранее думал над тем, чтобы лишить брата титулов из-за сильных репутационных рисков для монархии. Принц Эндрю с 2019 года не участвует в жизни королевской семьи из-за того, что его обвиняют в тесных связях с Джеффри Эпштейном.
Сам принц Эндрю утверждал, что не контактировал с Эпштейном с 2010 года. Однако журналистское расследование обнаружило электронные письма, которые подтвердили, что Эндрю и Эпштейн и после этой даты поддерживали тесную связь в режиме полной секретности.
Дело Эпштейна: что известно
Дело Эпштейна касается миллиардера Джеффри Эпштейна, который прославился не столько как организатор светских мероприятий и друг большого количества знаменитостей, среди которых был и нынешний президент США Дональд Трамп - а как организатор огромного публичного дома, получившего название "остров Эпштейна".
Старт делу дало обращение в 2005 году родителей 14-летней девушки в полицию Флориды. Они заявили, что Эпштейн совершал против их дочери сексуальные действия.
В общем полиции опросила более 50 девушек, Эпштейна обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги с 2002 по 2005 годы.
В 2019 году Эпштейн, по официальной версии, покончил с собой в камере следственного изолятора. Реальные обстоятельства его смерти покрыты тайной.