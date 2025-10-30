Король Британии Чарльз III лишил своего брата титула принца из-за громкого скандала

Король Великобритании Чарльз III лишил своего младшего брата Эндрю титула принца и заставил его покинуть дом возле Виндзорского замка. Так его наказали за связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

65-летний Эндрю, младший брат Чарльза III и второй сын покойной королевы Елизаветы II, испытывал все большее давление из-за своего поведения и связей с Эпштейном, и в начале этого месяца его заставили отказаться от титула герцога Йоркского.

Чарльз III усилил свои действия против брата, лишив титулов и оставив его известным как Эндрю Маунтбеттен Виндзор.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что Эндрю также было вручено официальное уведомление об отказе от аренды своего особняка Royal Lodge в имении Виндзор к западу от Лондона и о переезде в альтернативное частное жилье на востоке Англии.

"Эти санкции необходимы, несмотря на то, что он продолжает отрицать предъявленные ему обвинения. Их Величества желают четко дать понять, что их мысли и глубочайшие сочувствия были и останутся с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия", - отметили во дворце.

Источник во дворце сообщил, что хотя Эндрю продолжал отрицать обвинения против него, было очевидно, что имели место серьезные пробелы в суждениях.

Также отмечается, что решение принял Чарльз III, но монарх имел поддержку более широкой семьи, включая наследника престола принца Уильяма.