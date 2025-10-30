ua en ru
Больше не принц: брат короля Чарльза III официально потерял статус и дом

Четверг 30 октября 2025 22:29
UA EN RU
Больше не принц: брат короля Чарльза III официально потерял статус и дом Король Чарльз III выселяет брата из королевской резиденции (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Король Великобритании Чарльз III официально лишил своего младшего брата, принца Эндрю, титула принца. Отныне он будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, а также покинет королевскую резиденцию. И все это из-за сексуальных скандалов!

Подробнее о решении британского короля рассказывает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Принц Эндрю потерял королевский титул: что известно

Ранее брат Чарльза III сам отказался от титулов и наград на фоне скандалов, которые накладывали тень на Его Величество. Он отрицал все обвинения в свой адрес, среди которых были связи со скандальным Джеффри Эпштейном и неподобающие отношения с несовершеннолетней.

В то же время статус принца за ним сохранялся до этого момента. Теперь же Букингемский дворец сообщил, что монарх инициировал формальную процедуру лишения титула.

Кроме того, Эндрю должен покинуть королевскую резиденцию Royal Lodge в Виндзоре, где проживал на протяжении многих лет. Ему уже вручено официальное уведомление о расторжении аренды, после чего он должен переехать в поместье Сандрингем в Норфолке.

"Эти санкции признаны необходимыми, несмотря на то, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения", - говорится в заявлении дворца.

Король и королева также выразили соболезнования пострадавшим.

"Их мысли и искренние соболезнования всегда были и останутся с жертвами и теми, кто выжил после любых форм насилия", - добавили они.

Больше не принц: брат короля Чарльза III официально потерял статус и дом Эндрю потерял статус и дом (фото: Getty Images)

Что известно о скандале с принцем Эндрю

Ранее принц отказался от титула герцога Йоркского после очередных скандалов, связанных с его частной жизнью.

Так, из посмертных мемуаров Вирджинии Джуффре стало известно, что она трижды имела интимные отношения с Эндрю, когда была несовершеннолетней. Сам бывший принц категорически отрицает эти обвинения.

Кроме того, всплыли электронные письма 2011 года, которые свидетельствуют, что теперь уже бывший принц поддерживал контакт с осужденным за сексуальные преступления против несовершеннолетних Эпштейном даже после того, как публично заявил о разрыве дружбы с ним.

Брата Чарльза III также обвиняют в том, что он будто пользовался связями друга для встреч с молодыми девушками.

Вирджиния заявляла, что Эпштейн трижды приказывал ей заниматься интимом с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Она отмечала, что он знал о ее возрасте и о том, что она была жертвой торговли людьми.

