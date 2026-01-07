ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Кацурина подтвердила разрыв с Дантесом: "Всю свою жизнь была в отношениях"

Среда 07 января 2026 23:12
UA EN RU
Кацурина подтвердила разрыв с Дантесом: "Всю свою жизнь была в отношениях" Даша Кацурина и Владимир Дантес (фото: пресс-служба Монатика)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский дизайнер и бизнесвумен Даша Кацурина подтвердила разрыв с певцом и ведущим Владимиром Дантесом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Даши в ее Telegram-канале.

В обращении дизайнер рассказала о личном этапе жизни, сосредоточившись на ощущении самостоятельности после длительного периода отношений.

Имя бывшего партнера Кацурина не назвала, однако контекст сообщения указывает на разрыв с украинским музыкантом Dantes.

Она отметила, что впервые за долгое время осталась наедине с собой.

"Я человек, который всю свою жизнь был в отношениях - жила с детства с родителями, дальше с мужем, потом большая война, с подругами, с родителями, потом снова с мужем. И сейчас, когда у меня неделя без детей, я сама дома, столкнулась с тем, что на вопрос "чего я сейчас хочу?" мне трудно ответить", - поделилась бизнесвумен.

Кацурина подтвердила разрыв с Дантесом: &quot;Всю свою жизнь была в отношениях&quot;Даша Кацурина (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Как ранее намекал на разрыв Дантес

В конце декабря 2025 года об изменениях в личной жизни заявил и сам Dantes. В итоговой заметке за год артист сообщил, что больше не состоит в отношениях, вспомнив при этом профессиональные достижения - выпуск новых песен, работу ведущим, съемки в кино и поездки к военным.

Музыкант также откровенно написал о собственном эмоциональном состоянии.

Он поделился, что ему удалось "встретиться с собой", своими страхами и быть счастливым.

Также исполнитель признался, что также был и несчастливым, одиноким, плакал и встретил любимые праздники в одиночестве.

Кацурина подтвердила разрыв с Дантесом: &quot;Всю свою жизнь была в отношениях&quot;Вова Дантес и Даша Кацурина (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

При этом певец не уточнял, с кем именно завершились отношения.

Информация о возможном расставании Кацуриной и Dantes появлялась в украинских медиа еще летом 2025 года.

После этого дизайнер уехала в Португалию, а из ее соцсетей исчезли совместные фото с артистом.

Также Кацурина писала о том, что покидает дом, в котором они жили вместе. Официальных комментариев от пары тогда не было.

Напомним, ранее Dantes был женат на украинской певице Наде Дорофеевой, а Даша Кацурина - на украинском рестораторе Михаиле Кацурине.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Дантес Даша Кацуріна Звезды шоу-бизнеса Отношения
Новости
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка