Дантес признался, как относится к украинцам, которые сбежали за границу

Певец Владимир Дантес рассказал о своем отношением к украинцам, которые выехали из страны после начала полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Отвечая на вопросы фолловеров, Владимир сказал, что не осуждает тех, кто уехал, поскольку считает, что подобное отношение может свидетельствовать о зависти.

Также артист добавил, что стоит сосредоточиться на своей жизни, а не переживать за других.

"Осуждение (в подобных вопросах) для меня равно зависти. А это, в свою очередь, равняется: сам хотел бы так поступить, но не могу по каким-то причинам. Так что лучше своей жизнью заниматься, чем копаться в другом", - поделился мнением Дантес.

Дантес рассказал об отношении к тем, кто уехал за границу (скриншот)

Однако музыкант признал, что не может сдержать себя от острых шуток в отношении людей, которые покинули Украину.

По его словам, такие шутки иногда приносят положительные эмоции.

"А вот под**бывать - легко. Да, это тоже не красиво, но хотя бы весело", - поделился певец.

Владимир Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)