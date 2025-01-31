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Дантес признался, как относится к украинцам, которые сбежали за границу

Пятница 31 января 2025 17:23
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Дантес признался, как относится к украинцам, которые сбежали за границу Владимир Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)
Автор: Иванна Пашкевич

Певец Владимир Дантес рассказал о своем отношением к украинцам, которые выехали из страны после начала полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Отвечая на вопросы фолловеров, Владимир сказал, что не осуждает тех, кто уехал, поскольку считает, что подобное отношение может свидетельствовать о зависти.

Также артист добавил, что стоит сосредоточиться на своей жизни, а не переживать за других.

"Осуждение (в подобных вопросах) для меня равно зависти. А это, в свою очередь, равняется: сам хотел бы так поступить, но не могу по каким-то причинам. Так что лучше своей жизнью заниматься, чем копаться в другом", - поделился мнением Дантес.

Дантес признался, как относится к украинцам, которые сбежали за границуДантес рассказал об отношении к тем, кто уехал за границу (скриншот)

Однако музыкант признал, что не может сдержать себя от острых шуток в отношении людей, которые покинули Украину.

По его словам, такие шутки иногда приносят положительные эмоции.

"А вот под**бывать - легко. Да, это тоже не красиво, но хотя бы весело", - поделился певец.

Дантес признался, как относится к украинцам, которые сбежали за границуВладимир Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

К слову, ранее финалисты Нацотбора жестко прошлись по Дорну, который замалчивает войну в Украине.

Также популярная певица прямо сказала, что думает о звездах, которые боятся выступать для военных возле линии фронта.

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