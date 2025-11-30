ua en ru
Вс, 30 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"ДиО.фильмы" возвращаются? Олейник заинтриговал словами о Дантесе

Воскресенье 30 ноября 2025 19:36
UA EN RU
"ДиО.фильмы" возвращаются? Олейник заинтриговал словами о Дантесе Вадим Олейник (фото: instagram.com/oleynikvadim)
Автор: Полина Иваненко

Певец Вадим Олейник рассказал, могут ли фаны группы "ДиО.фильмы" ждать его возрождения. Артист оценил шансы создания дуэта с Владимиром Дантесом и отметил, что на такую идею может ответить его коллега.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Олейник рассказал в интервью Славе Демину, которое уже вышло на его YouTube.

Будет ли дуэт Дантеса и Олейника

Так, Слава спросил у певца, рассматривает ли он возможность создания совместной песни с Вовой. Летом артисты вышли вместе и порадовали фанов временным воссоединением

"Если ты сейчас Владимира спросишь, скорее всего, он тебе скажет: "Да ну, такого точно никогда не будет". Но мы не знаем, что будет дальше. Мы, видишь, пели на Atlas, недавно сходили на очень крутое шоу", - сказал Вадим.

Поэтому, отметил Олейник, все возможно. Но хочет ли этого Дантес и будет ли певец обсуждать с ним возрождение группы - пока остается загадкой.

Также Вадим признался, раздражают ли его вопросы о группе и Вове. Оказалось, сейчас его уже не так "атакуют" этой темой.

"Уже немножко сейчас меньше (вопросов). И слава Богу, потому что я начал что-то делать... Никто не знал, где я, что я есть. Ну и о чем еще спрашивать? Спрашивали о том, что там Вова, как он, почему мы не общаемся", - сказал Олейник.

Почему распались "ДиО.фильмы"

Напомним, Дантес и Олейник основали группу, когда участвовали в "Фабрике звезд". Хиты "Оля" и "Мне уже 20" сделали их очень популярными. Вова и Вадим активно выступали, снимали клипы, но в 2015 году коллектив внезапно распался.

Позже оказалось, что Олейник решил уйти из группы ради сольной карьеры. Дантес говорил, что для него это стало "ударом в спину", ведь о распаде группы он узнал даже не от коллеги-певца. Сам Вадим признавал, что ситуацию было трудно назвать красивой.

"Инициатива была моя. Впрочем, я сделал это не так, как хотел. Сказал, что хочу выпустить сольную песню и умолчал, что ради этого покину группу. Была как будто недосказанность", - объяснял Олейник в одном из выпусков проекта "Зірковий шлях".

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Фабрика звезд Владимир Дантес Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП
Определился ли Зеленский с преемником Ермака: что говорят в ОП
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву