"ДиО.фильмы" возвращаются? Олейник заинтриговал словами о Дантесе
Певец Вадим Олейник рассказал, могут ли фаны группы "ДиО.фильмы" ждать его возрождения. Артист оценил шансы создания дуэта с Владимиром Дантесом и отметил, что на такую идею может ответить его коллега.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Олейник рассказал в интервью Славе Демину, которое уже вышло на его YouTube.
Будет ли дуэт Дантеса и Олейника
Так, Слава спросил у певца, рассматривает ли он возможность создания совместной песни с Вовой. Летом артисты вышли вместе и порадовали фанов временным воссоединением
"Если ты сейчас Владимира спросишь, скорее всего, он тебе скажет: "Да ну, такого точно никогда не будет". Но мы не знаем, что будет дальше. Мы, видишь, пели на Atlas, недавно сходили на очень крутое шоу", - сказал Вадим.
Поэтому, отметил Олейник, все возможно. Но хочет ли этого Дантес и будет ли певец обсуждать с ним возрождение группы - пока остается загадкой.
Также Вадим признался, раздражают ли его вопросы о группе и Вове. Оказалось, сейчас его уже не так "атакуют" этой темой.
"Уже немножко сейчас меньше (вопросов). И слава Богу, потому что я начал что-то делать... Никто не знал, где я, что я есть. Ну и о чем еще спрашивать? Спрашивали о том, что там Вова, как он, почему мы не общаемся", - сказал Олейник.
Почему распались "ДиО.фильмы"
Напомним, Дантес и Олейник основали группу, когда участвовали в "Фабрике звезд". Хиты "Оля" и "Мне уже 20" сделали их очень популярными. Вова и Вадим активно выступали, снимали клипы, но в 2015 году коллектив внезапно распался.
Позже оказалось, что Олейник решил уйти из группы ради сольной карьеры. Дантес говорил, что для него это стало "ударом в спину", ведь о распаде группы он узнал даже не от коллеги-певца. Сам Вадим признавал, что ситуацию было трудно назвать красивой.
"Инициатива была моя. Впрочем, я сделал это не так, как хотел. Сказал, что хочу выпустить сольную песню и умолчал, что ради этого покину группу. Была как будто недосказанность", - объяснял Олейник в одном из выпусков проекта "Зірковий шлях".
