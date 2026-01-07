ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Кацуріна підтвердила розрив з Дантесом: "Все своє життя була у стосунках"

Середа 07 січня 2026 23:12
UA EN RU
Кацуріна підтвердила розрив з Дантесом: "Все своє життя була у стосунках" Даша Кацуріна і Володимир Дантес (фото: пресслужба Монатіка)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська дизайнерка і бізнесвумен Даша Кацуріна підтвердила розрив зі співаком та ведучим Володимиром Дантесом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Даші в її Telegram-каналі.

У зверненні дизайнерка розповіла про особистий етап життя, зосередившись на відчутті самостійності після тривалого періоду стосунків.

Ім’я колишнього партнера Кацуріна не назвала, однак контекст допису вказує на розрив із українським музикантом Dantes.

Вона зазначила, що вперше за довгий час залишилася наодинці з собою.

"Я людина, яка все своє життя була у стосунках - жила з дитинства з батьками, далі з чоловіком, потім велика війна, з подругами, з батьками, потім знову з чоловіком. І зараз, коли в мене тиждень без дітей, я сама вдома, зіштовхнулася з тим, що на запитання "чого я зараз хочу?" мені важко відповісти", - поділилася бізнесвумен.

Кацуріна підтвердила розрив з Дантесом: &quot;Все своє життя була у стосунках&quot;Даша Кацуріна (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Як раніше натякав на розрив Дантес

Наприкінці грудня 2025 року про зміни в особистому житті заявив і сам Dantes. У підсумковому дописі за рік артист повідомив, що більше не перебуває у стосунках, згадавши водночас професійні досягнення - випуск нових пісень, роботу ведучим, зйомки в кіно та поїздки до військових.

Музикант також відверто написав про власний емоційний стан.

Він поділився, що йому вдалося "зустрітися із собою", своїми страхами й бути щасливим.

Також виконавець зізнався, що також був і нещасливим, самотнім, плакав і зустрів найулюбленіші свята на самоті.

Кацуріна підтвердила розрив з Дантесом: &quot;Все своє життя була у стосунках&quot;Вова Дантес і Даша Кацуріна (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

При цьому співак не уточнював, з ким саме завершилися стосунки.

Інформація про можливе розставання Кацуріної та Dantes з’являлася в українських медіа ще влітку 2025 року.

Після цього дизайнерка поїхала до Португалії, а з її соцмереж зникли спільні фото з артистом.

Також Кацуріна писала про те, що залишає будинок, в якому вони мешкали разом. Офіційних коментарів від пари тоді не було.

Нагадаємо, раніше Dantes був одружений з українською співачкою Надею Дорофєєвою, а Даша Кацуріна - з українським ресторатором Михайлом Кацуріним.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Дантес Даша Кацуріна Зірки шоу-бізнесу Стосунки
Новини
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка