ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Дорофеева заговорила о рождении ребенка и отношениях с экс-мужем Дантесом

Понедельник 17 ноября 2025 19:45
UA EN RU
Дорофеева заговорила о рождении ребенка и отношениях с экс-мужем Дантесом Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Надя Дорофеева призналась, что планирует стать мамой в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блиц с исполнительницей "Так чи ні" на "Радио Люкс".

Так, в разговоре певица также коротко ответила на другие вопросы о личной жизни и карьере.

Она призналась, что считает себя ревнивой, а также анонсировала работу над англоязычным треком.

Дорофеева подчеркнула, что никогда не делала пластических операций.

Артистка также лаконично прокомментировала и свои отношения с бывшим мужем, певцом Владимиром Дантесом.

Надя призналась, что после развода они не поздравляли друг друга с премьерами песен.

В то же время добавила, что отношения между бывшими вполне могут быть дружескими.

Напомним, Надю Дорофееву и Владимира Дантеса долгое время считали одной из самых красивых и крепких пар украинского шоу-бизнеса.

Они были вместе девять лет, из которых семь - в браке. В 2022 году пара объявила о разводе.

Дорофеева заговорила о рождении ребенка и отношениях с экс-мужем ДантесомВладимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В предыдущих интервью звезда рассказывала, что пыталась спасти отношения около года, но безуспешно.

После расставания она начала встречаться с ресторатором Михаилом Кацуриным, который также развелся с женой Дашей.

Ранее супруги Кацурины и пара Дорофеева-Дантес были близкими друзьями, проводили совместные праздники и часто отдыхали вместе.

Дорофеева заговорила о рождении ребенка и отношениях с экс-мужем ДантесомЭкс-супруги Кацуриных и Дорофеева с Дантесом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Именно тогда между Надей и Михаилом зародились новые чувства.

Для Кацурина брак с Дорофеевой стал третьим. До этого он дважды женился - сперва на Евгении, а затем на Даше, с которой прожил семь лет и воспитал двоих детей.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Дантес Надя Дорофеева Звезды шоу-бизнеса Дети
Новости
Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, - Макрон
Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, - Макрон
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского