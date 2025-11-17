Дорофеева заговорила о рождении ребенка и отношениях с экс-мужем Дантесом
Украинская певица Надя Дорофеева призналась, что планирует стать мамой в ближайшее время.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блиц с исполнительницей "Так чи ні" на "Радио Люкс".
Так, в разговоре певица также коротко ответила на другие вопросы о личной жизни и карьере.
Она призналась, что считает себя ревнивой, а также анонсировала работу над англоязычным треком.
Дорофеева подчеркнула, что никогда не делала пластических операций.
Артистка также лаконично прокомментировала и свои отношения с бывшим мужем, певцом Владимиром Дантесом.
Надя призналась, что после развода они не поздравляли друг друга с премьерами песен.
В то же время добавила, что отношения между бывшими вполне могут быть дружескими.
Напомним, Надю Дорофееву и Владимира Дантеса долгое время считали одной из самых красивых и крепких пар украинского шоу-бизнеса.
Они были вместе девять лет, из которых семь - в браке. В 2022 году пара объявила о разводе.
Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
В предыдущих интервью звезда рассказывала, что пыталась спасти отношения около года, но безуспешно.
После расставания она начала встречаться с ресторатором Михаилом Кацуриным, который также развелся с женой Дашей.
Ранее супруги Кацурины и пара Дорофеева-Дантес были близкими друзьями, проводили совместные праздники и часто отдыхали вместе.
Экс-супруги Кацуриных и Дорофеева с Дантесом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Именно тогда между Надей и Михаилом зародились новые чувства.
Для Кацурина брак с Дорофеевой стал третьим. До этого он дважды женился - сперва на Евгении, а затем на Даше, с которой прожил семь лет и воспитал двоих детей.
Вас может заинтересовать:
- Ирина Горовая назвала "конкурентов" Дорофеевой
- ДерзкаяDOROFEEVA выпустила яркий клип "Япония" и призвала донатить Притуле
- Секреты красоты Нади Дорофеевой