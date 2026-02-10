"Караоке на Майдані" повертається: де виходитиме культове шоу і що зміниться

Культове музичне шоу "Караоке на Майдані" знову з’явиться на українському телебаченні. Відродження легендарного проєкту анонсував телеканал ТЕТ, який готує оновлену версію програми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку телеканалу у Facebook .

Що зміниться у новому форматі

У ТЕТ зазначили, що прагнуть повернути атмосферу спільного перегляду, яка свого часу зробила проєкт по-справжньому народним.

"Колись ми збиралися біля екранів усією родиною. Співали разом, сміялися, вболівали - і сьогодні ми повертаємо цю традицію. Бо зараз, як ніколи, нам потрібні моменти, які об’єднують. "Караоке на Майдані" знову з нами - оновлене, сучасне, але таке ж щире й народне. Це не про ідеальний вокал. Це про сміливість співати. Про живі емоції. Про відчуття, що ми - разом", - йдеться у повідомленні телеканалу.

Автор і багаторічний ведучий шоу Ігор Кондратюк цього разу не виходитиме в кадр.

Він долучиться до проєкту як креативний продюсер і відповідатиме за збереження ключових цінностей та атмосфери програми.

Ігор Кондратюк (фото: facebook.com/tet.tv)

У ТЕТ зазначають, що Кондратюк збереже "ДНК "Караоке на Майдані" та передасть шоу спадкоємність і ту саму щирість, за яку його полюбили глядачі. Водночас у проєкту з’явиться новий ведучий.

"А з новим ведучим ми познайомимо зовсім скоро", - повідомили представники телеканалу.

Ще однією важливою зміною стане соціальна складова. Оновлене "Караоке на Майдані" матиме благодійну мету - підтримку ветеранів, які проходять лікування та реабілітацію в центрі "Титанові".

"Ми співатимемо, щоб підтримати. Об’єднуватимемося - щоб допомагати. Легенда повертається, а пісня знову звучить на всю країну", - додали в пресслужбі ТЕТ.

Ігор Кондратюк (фото: facebook.com/tet.tv)

Проєкт із багаторічною історією

"Караоке на Майдані" - один із найуспішніших музичних проєктів в історії українського телебачення.

Шоу виходило в ефір упродовж 20 років, а перший випуск побачив світ 17 січня 1999 року.

Ведучим і співавтором проєкту був Ігор Кондратюк, а другим співавтором - його кум Андрій Козлов.

У програмі звичайні люди змагалися у співі просто неба, збираючи гроші в капелюх, а найкращі учасники отримували призи.

За роки існування шоу стало стартовим майданчиком для багатьох українських зірок, зокрема Тіни Кароль і Віталія Козловського.

Варто зазначити, що ще влітку минулого року Ігор Кондратюк заявляв про можливе повернення "Караоке на Майдані" на телебачення.

Тоді він наголошував, що проєкт отримає нового ведучого, адже сам вважає себе "занадто великою зіркою" для цієї ролі та хоче поступитися місцем молодшому поколінню.

"Це передача для більш молодого ведучого або навіть ведучої", - говорив Кондратюк, додаючи, що кастинг на цю роль уже відбувався.