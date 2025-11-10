Как сегодня выглядит и живет Ольга Герасимьюк - ведущая культового шоу "Без табу?"

Она была одной из самых известных телеведущих страны, ее шоу "Без табу" смотрели миллионы, а герои программы плакали прямо в эфире. Но впоследствии Ольга Герасимьюк внезапно исчезла с экранов.

Чем сегодня живет легендарная журналистка - далее в материале на РБК-Украина .

От журналистики до телевизионной славы

Ольга Герасимьюк родилась в 1958 году на Полтавщине. Она окончила факультет журналистики Киевского государственного университета имени Шевченко.

Первые 17 лет профессиональной жизни посвятила работе в печатных медиа - начинала в газете "Комсомолец Полтавщины" как корреспондент, впоследствии стала редактором журнала "Человек и мир" и информационного агентства УНИАН.

За время журналистской карьеры стажировалась в ведущих международных СМИ - US News & World Report и Gannett News Service, а также работала внештатным корреспондентом BBC.

Ольга Герасимьюк (фото: facebook.com/pyryatyn)

Кроме того, она получила магистерскую степень в Дипломатической академии Украины по специальности "внешняя политика".

На телевидении Герасимьюк дебютировала в 1995 году на канале "Нова мова" в программе "Післямова". Впоследствии появилась в других проектах - "Против ночи", "Особый взгляд", "Версии Ольги Герасимьюк", но настоящее признание принесло ей шоу "Без табу".

"Без табу" - феномен украинского телевидения

Программа "Без табу" стала одной из самых рейтинговых в истории украинского ТВ. В ней поднимали острые социальные темы и показывали реальные истории людей, которые стремились к переменам.

"Уже прошло то время, когда меня называли всеукраинской плакальщицей", - недавно призналась ведущая.

Она подчеркнула, что никогда не пыталась сознательно довести героев до слез.

Ольга Герасимьюк (фото: facebook.com/pyryatyn)

"Это был какой-то такой очаг отстаивания своего достоинства. И у нас не было намерения сделать так, чтобы человек плакал", - делилась Ольга.

Герасимьюк также отмечала, что программа не имела прописанного сценария, а название, которое впоследствии стало узнаваемым брендом, сначала ей не нравилось.

От телевидения - к политике

После "Без табу" Герасимьюк работала над программами "Хочу и буду" и "Иду на вы", а также занимала должность генерального продюсера телеканала "1+1".

В период Оранжевой революции она активно поддерживала Виктора Ющенко, называя его "настоящим украинским президентом".

После победы Ющенко Ольга попробовала себя в политике - в 2006 году стала народным депутатом от блока "Наша Украина".

Ольга Герасимьюк (фото: facebook.com/pyryatyn)

В Верховной Раде она работала в Комитете по вопросам свободы слова и информации, а также возглавляла подкомитет по вопросам сотрудничества с НАТО.

Впоследствии она участвовала в выборах в парламент от партии "УДАР" Виталия Кличко, однако тогда не прошла.

После этого вернулась к телевидению - вела авторский проект "Подорожні" на канале "Первый", где знакомила зрителей с историями интересных людей.

Сегодняшняя деятельность

В течение шести лет Ольга Герасимьюк занимала должность первого заместителя председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а в 2020 году стала главой этого государственного органа.

Также она возглавляет Национальный комитет ЮНЕСКО "Информация для всех".

В марте 2024 года в соцсетях распространили фейковое видео о смерти телеведущей, созданное с помощью искусственного интеллекта. Герасимьюк опровергла эти слухи, подчеркнув, что с ней все в порядке.

На своей странице в Facebook она активно делится мыслями о войне, преступлениях России и важных исторических событиях.

Ольга Герасимьюк (скриншот)

Также Нацсовет под ее руководством начал сотрудничество с организацией Veteran Hub - совместно они проводят обучение для журналистов и общественности о корректной коммуникации в отношении военных.

Кроме этого, Ольга руководит культурно-образовательным проектом "Школы Лохвицкого земства", цель которого - восстановление исторических школьных зданий на Полтавщине по проектам архитектора Афанасия Сластиона.

Ольга Герасимьюк (фото: facebook.com/pyryatyn)