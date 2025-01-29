Как сейчас живет Франциско Гомес - хореограф, который много лет был судьей шоу "Танцюють всі"
Британский хореограф афро-колумбийского происхождения Франциско Гомес стал неотъемлемой фигурой украинской танцевальной сцены. Украинским зрителям он хорошо известен как судья первых четырех сезонов и 6-го сезона шоу "Танцюють всі!". Его профессиональные комментарии и искренние слова поддержки всегда вдохновляли участников, добавляя им уверенности и мотивации для новых свершений.
Как сейчас живет танцовщик и что говорит о войне в Украине - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
Франциско увлекся танцами еще в 11 лет, а в 16 сделал их своей профессией. Выбор этого пути был неслучайным, ведь его мать также была танцовщицей. В подростковом возрасте он отправился в США, где обучался у ведущих хореографов.
Поездки в Лос-Анджелес и Нью-Йорк требовали больших усилий, как финансовых, так и физических, но быстро принесли результаты: уже в 17 лет он основал собственную компанию 2XS-UK и стал ее арт-директором.
Гомес сотрудничал с самыми известными артистами мировой сцены, среди которых Мадонна, Кайли Миноуг, Шэгги и Pink, а также работал с популярными брендами.Франциско Гомес (фото: instagram.com/siscogomez)
В 2005 году его талант отметили в Британии, наградив званием "Лучший новый хореограф".
В 2008 году в Украине стартовало шоу "Танцуют все!", которое стало адаптацией популярного американского формата. Британец вошел в состав жюри и оценивал выступления участников в первых четырех сезонах, а также в 6-м сезоне. Кроме того, он основал в Киеве танцевальную студию "Release Dance Complex".
В 2019 году вернулся на украинское телевидение как приглашенный судья шоу "Танцы со звездами", где вместе с Екатериной Кухар, Григорием Чапкисом и Владом Ямой оценивал выступления знаменитостей.
Франциско Гомес с коллегами на "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/siscogomez)
Где сейчас Франциско Гомес
Сейчас Франциско активно строит карьеру в Великобритании и США. Летом он дебютировал в роли ведущего на музыкальной премии BMA Awards. Кроме этого, хореограф делится своим опытом и обучает молодых танцовщиков в сообществе P:SG.Франциско Гомес (фото: instagram.com/siscogomez)
Что касается личной жизни, хореограф открыто говорит о своей гомосексуальности. Время от времени он публикует совместные фото с возлюбленным. Еще в 2014 году он признавался, что мечтает о собственной семье.Франциско Гомес с возлюбленным (фото: instagram.com/siscogomez)
Что говорит о войне в Украине
После многолетней работы в Украине Франциско Гомес считал ее своим вторым домом. В знак глубокой привязанности он даже сделал татуировку на украинском языке - слово "Кохаю".
В 2014 году хореограф переживал из-за российского вторжения на Донбасс и признавался, что болезненно воспринимает все новости, связанные с этими событиями.Франциско Гомес (фото: instagram.com/siscogomez)
"Я не кровный украинец, но я чувствую себя украинцем. Здесь я как дома, ко мне очень хорошо относятся. Я люблю Украину, поэтому очень болезненно воспринимаю все плохие новости относительно Украины", - говорил британец.
После начала полномасштабной войны Франциско Гомес выразил свою поддержку Украине и подтвердил свою позицию. В то же время он отметил, что среди россиян есть много тех, кто хорошо относится к украинцам, и призвал к единству и взаимной поддержке.
"Мой второй дом, Украина... Я не могу поверить в то, что происходит с вашей прекрасной страной. Меня переполняет ярость, такие ненужные мероприятия. Я не могу даже представить, через что приходится проходить вам и вашим семьям. Пожалуйста, будьте очень осторожны, куда бы вы ни направились, и берегите друг друга", - писал он.Франциско Гомес (фото: instagram.com/siscogomez)
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